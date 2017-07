Stor dansk fordel før skæbnekamp mod Norge

Pernille Harder er et våben på banen, men før kampen mod Norge kan hun også blive et våben i forberedelserne.

Danmark står mandag over for Norge i en afgørende EM-kamp, der kan sende et af de to hold i kvartfinalen. I det spil har danskerne en fordel i Pernille Harder. Ikke fordi hun er en dygtig fodboldspiller, men fordi hun kender den norske landstræner Martin Sjögren og profilen Caroline Graham Hansen særdeles godt.

Svenske Sjögren var nemlig træner for Pernille Harder, da den danske kreatør spillede i Linköping i Sverige.

Nu står de to over for hinanden, og der kan Harders kendskab til den forholdsvis nye landstræner gøre en forskel.

- Han vil gerne spille fodbold på jorden og meget modigt fodbold, som er meget nyt for Norge, som plejer at spille lidt længere bolde og hurtigt fremad, siger Pernille Harder til TV 2 SPORT.

Martin Sjögren har betydet meget for, at Pernille Harder har udviklet sig og sidste sommer kunne sige farvel til Linköping og goddag til tyske Wolfsburg.

- Han har hjulpet mig med at finde ud af, hvilken slags fodboldspiller jeg helt præcist skal være. Han har hjulpet mig med de sidste ting fra at være et talent til at udvikle mig til at være en etableret spiller. Og så byggede han sit spilsystem i Linköping, som han faktisk også spiller med Norge, ud fra de færdigheder, som jeg havde i Linköping.

Med skiftet til Wolfsburg måtte danskeren sige farvel til sin svenske træner. Til gengæld kunne hun sige goddag til en anden af mandagens modstandere. Midtbanespilleren Caroline Graham Hansen.

Hun er en profil på Norges landshold, og hendes egenskaber skal holdes i skak, hvis det danske landshold skal holde Norge fra fadet. Men det bliver ikke bare som så.

- Det bliver svært, for hun er en utrolig dygtig spiller. Jeg synes, at hun er en af de bedste i verden til en mod en-spillet. Så man skal være tæt på hende og gå ind på kroppen. Lave lidt frispark og prøve at få hende ud af kampen på den måde, siger Pernille Harder om sin holdkammerat fra Wolfsburg.

Mandag kl. 20.35 på TV 2 spiller Danmark mod Norge, hvor Pernille Harder altså både står over for gamle og nuværende bekendtskaber.