Vigtig forsvarsspiller er stadig tvivlsom inden skæbnekamp

Mie Leth Jans kan ånde lettet op efter en scanning. Hun er dog stadig tvivlsom inden den sidste gruppekamp mod Norge.

Danmarks forsvarskæde har været hårdt ramt under EM-slutrunden i Holland.

To spillere blev ramt af skader i forbindelse med den første kamp, og nu er en tredje spiller, Mie Leth Jans, fortsat tvivlsom inden den sidste gruppekamp mandag aften.

Mod slutningen af kampen mod Holland vrikkede Mie Jans rundt rundt på den højre fod. Efterfølgende har hun gået på krykker for at skåne foden, inden hun blev scannet fredag aften.

- Mies scanning viste heldigvis ingenting. Mie får den behandling og ikke mindst den tid, hun har brug for, så hun hurtigst muligt kan blive klar igen. Hvornår må tiden vise, skriver DBU i en mail til TV 2 SPORT.

Mie Jans spillede gruppekampen mod Holland i stedet for Janni Arnth, der har fået et træthedsbrud i foden i forbindelse med sejren over Belgien.

Efter samme kamp har Simone Boye døjet med et overbelastet knæ. Hun var dog i stand til at spille hele kampen mod Holland, som Danmark tabte med 1-0.

Både Janni Arnth, Simone Boye og Mie Jans spiller i det centrale forsvar. Hvis Mie Jans ikke bliver klar til at spille, så bliver landstræner Nils Nielsen tvunget til endnu en udskiftning. Det kan bringe slutrundedebutanterne Luna Gevitz og Stine Ballisager i spil mandag aften.

Det er også en mulighed, at Line Røddik bliver placeret i midterforsvaret, hvor hun tidligere har spillet, og at Cecilie Sandvej fortsætter på venstre back.

I kampen mod Norge SKAL Danmark have point for at spille sig videre til kvartfinalen. Uafgjort kan være nok, men alt efter resultatet af Holland-Belgien kan en sejr også blive en nødvendighed.

Danmark - Norge vises direkte på TV 2 mandag fra klokken 20:30. Fodboldaftenen starter alleredede klokken 20:00 på TV 2 SPORT, hvor vi varmer op til Danmarks kamp og sender Holland - Belgien.