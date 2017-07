Chelsea undskylder for spillers stødende Instagram-opslag

Kenedy Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Chelsea-spilleren Kenedy har lagt stødende billeder op på de sociale medier, og det undskylder klubben nu for.

De engelske mestre fra Chelsea er i disse dage i Kina på træningstur før sæsonstarten.

Her er den engelske klub komme ud i et stormvejr, efter at den unge Chelsea-spiller Kenedy har lagt nogle uheldige billeder op på det sociale medie Instagram, som har virket stødende på de kinesiske værter.

Det har klubben nu undskyldt for på Twitter.

- Chelsea FC er meget kede af de beskeder på de sociale medier, som Kenedy har lagt op i går (lørdag, red.) eftermiddags. Denne opførsel er ikke passende i forhold til de normalt meget høje standarder, som vi forventer fra vores spillere.

- Alle hos Chelsea FC har den største respekt og beundring for Kina, og vi elsker vores kinesiske fans. Vi undskylder oprigtigt for den skade, det har påført vores kinesiske fans såvel som det kinesiske folk, lyder det fra Chelsea.

Billederne er slettet igen, men ifølge AP skulle de have været stødende og racistiske.

Kenedy havde blandt andet lagt et billede op af en sovende kinesisk sikkerhedsvagt med teksten "vågn op Kina, idiot".

På et andet billede, som Kenedy har taget af sig selv, havde han skrevet en tekst på portugisisk, der kan oversættes til "fuck Kina".

Kenedy har spillet i Chelsea siden 2015, hvor han skiftede til den engelske klub fra brasilianske Fluminense.