Eriksen med drømmemål mod PSG - 'ren verdensklasse'

Christian Eriksen i kamp mod PSG. Foto: Alex Menendez / Scanpix Denmark

Tottenhams dansker scorede et fantastisk mål mod PSG i en træningskamp. Ren verdensklasse, lyder vurderingen.

Danskerne kalder det et "drømmemål", og i England hedder det en "screamer", og den danske landsholdsspiller Christian Eriksen leverede en af slagsen for Tottenham, da holdet natten til søndag dansk tid mødte Paris Saint-Germain i en træningsturnering.

Englænderne vandt det underholdende opgør i Orlando i USA med 4-2, og især Christian Eriksens scoring skal nok blive vist rundt omkring på verdens sportskanaler de kommende dage.

Godt ti minutter var spillet, da danskeren fra banens højreside trak ind mod midten og derefter huggede til omkring 30 meter fra målet.

Uden chance for Kevin Trapp i det franske mål bragede bolden via undersiden af overliggeren ind i det øverste hjørne til venstre for målmanden.

Nyhedsbureauet AFP beskriver scoringen som "ren verdensklasse".

Senere havde Eriksen et tilsvarende tordenhug fra cirka 25 meter, der strøg få centimeter forbi målrammen ifølge Tottenhams hjemmeside.

I modsætning til de fleste andre klubber i Premier League har London-klubben foreløbigt denne sommer ikke suppleret truppen med nye spillere.

Holdet har de seneste to sæsoner blandet sig i kampen om mesterskabet, og Christian Eriksen mener, at det er stærkt nok til igen at spille med om titlen i den kommende sæson uden at hente forstærkninger.

- Jeg tror ikke, at man er nødt til at bruge penge for at vinde noget, sagde den 25-årige midtbanespiller lørdag ifølge AFP.

Bedømt på indsatsen mod Tottenham kunne PSG derimod godt trænge til nyt blod.

Pariser-klubben rygtes at ville hente Neymar fra Barcelona i en handel til omkring 1,5 milliarder kroner, hvilket vil være verdensrekord for en fodboldspiller.

Alexis Sánchez fra Arsenal skulle klubben også været interesseret i.

Tottenhams øvrige mål i sejren på 4-2 blev sat ind af Eric Dier, Toby Alderweireld og Harry Kane.