Grimt uheld afbrød EM-kamp i 10 minutter - keeper slog hul i hovedet

Schweiziske Gaelle Thalmann blev på banen og hjalp sit hold til sejr over Island, selvom hun var blevet syet i hovedet efter et sammenstød.

Der var meget på spil i aftenens kamp i mellem Island og Schweiz ved kvindernes europamesterskab.

Kampen endte med en sejr på 2-1 til Schweiz efter en intens og hektisk affære, og det fik schweizernes målmand især fik at føle.

Efter 56 minutters spil havde Schweiz' keeper, Gaelle Thalmann, et grimt sammenstød med Islands Gunnhildur Jonsdottir.

Målmanden fik en stor flænge i hovedet og måtte sys på banen. Dette betød, at kampen blev afbrudt i ni minutter og gav i sidste ende 11 minutters tillægstid til kampen. Thalman fortsatte i målet, dog spillede hun med en stor bandage om hovedet i det sidste af kampen.

Flere har efterfølgende skrevet til schweizeren og ønsket hende god bedring. Målmanden melder nu, at hun er i bedring.

- Tak for alle jeres beskeder. Det medicinske personale har gjort et stort stykke arbejde, og jeg har det meget bedre, skriver Gaelle Thalmann på Twitter.

Schweizernes næste kamp er på onsdag, hvor de møder Frankrig i sidste og afgørende gruppekamp. Her er der igen meget på spil for Schweiz, da de skal bruge en sejr for at gå forbi Frankrig i gruppen.