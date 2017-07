Hun er den eneste på landsholdet: Derfor står der kun fornavn på trøjen

Det er ikke efternavnet, der står bag på Theresa Nielsens spillertrøje, og det er der flere årsager til.

Hun er den eneste på landsholdet, der har det. Hun er den eneste i den norske liga, der gør det. Faktisk er det kun meget få spillere, der gør det. Bruger sit fornavn på bagsiden af spillertrøjen.

Men for Theresa Nielsen er det en selvfølge.

- Jeg har valgt at have ’Theresa’ stående, fordi folk kender mig som ’Theresa nummer 8’ eller ’T nummer 8’. Ikke Nielsen. Jeg har et møgkedeligt efternavn, så det gider jeg ikke have bagpå. Så indtil jeg bliver gift og får et møgsejt efternavn, så må det være 'Theresa’, der står bagpå, siger landsholdsspilleren til TV 2 SPORT.

Der har dog ikke altid stået fornavn på ryggen af Theresa Nielsens landsholdstrøje, og frem mod slutrunden var der lige ved at stå ’Nielsen’ igen.

Men så måtte Theresa Nielsen forbi landsholdskoordinator Nick Madsens kontor.

- Nick var lidt i tvivl, nu når vi skulle til slutrunde. Han havde lige glemt det, så lige pludseligt stod der ’Nielsen’ igen, og så var jeg inde og banke på og sige: ”Nick, hvad er det her?”. Så svarede han, at det måtte man ikke.

Efter reglerne for slutrunden blev undersøgt, endte det da også med, at spilleren fik sit ønske opfyldt.

En brasiliansk motivation

Det er ikke kun selve efternavnet, der har fået Theresa Nielsen til at have fornavnet stående på trøjen.

Den brasilianske stjerne Marta har også kun fornavnet stående på trøjen, og når hun kan, så kunne Theresa Nielsen også, mener den danske spiller, der dog erkender, at hun ikke helt er på niveau med brasilianske Orlando Pride-spiller.

Udover at være den eneste på landsholdet, der pryder trøjen med fornavnet, så er hun også den eneste i den norske liga, der har det.

- Der er lidt overtroisk. Når jeg først har sat mig for, at der skal stå ’Theresa 8’, så skal der stå det. Jeg har også fået det i klubben (Vålerenga IF, red.). Der måtte de også søge om det, for jeg er vidst den eneste spiller i den norske liga, der har fornavn og ikke efternavn stående. Nu er jeg blevet ’Theresa 8’, og så håber jeg, at det kan få lov til at blive sådan.