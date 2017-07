Mangeårig Superliga-profil indstiller karrieren som 26-årig

Emil Larsen indstiller karrieren, efter at en skade i det højre knæ det seneste års tid har stået i vejen for at komme på græs for Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

26-årige Emil Larsen har gennem karrieren haft problemer med sit højre knæ. Nu er han færdig som spiller.

En af de seneste års store profiler i Superligaen indstiller nu karrieren.

26-årige Emil Larsen har således trukket stikket som aktiv fodboldspiller og fortsætter i stedet som scout i ungdomsklubben Lyngby. Det skriver TV3 SPORT.

- Det er rigtig tidligt, og det er trist. Jeg havde håbet, jeg kunne spille ti år mere. Der er ikke så meget mere at gøre, men det er hårdt, siger Emil Larsen

Emil Larsen indstiller karrieren, efter at en skade i det højre knæ det seneste års tid har stået i vejen for at komme på græs for Lyngby.

Det var det samme knæ, der i sommeren 2013 fik Brøndby til at afbryde yderst fremskredne forhandlinger med den danske kantspiller.

Emil Larsen slog igennem i Superligaen for OB, som han skiftede til i 2012 og repræsenterede frem til januar 2016.

I 2016 skiftede han til Columbus Crew i den bedste amerikanske fodboldliga, MLS, men blot et halvt år senere skiftede han tilbage til Lyngby.

Emil Larsen har spillet fem landskampe og har i øvrigt repræsenteret Danmark på samtlige U-landshold. På U21-landsholdet blev det til 18 kampe og 7 mål.

Han var også en del af det danske landshold, der deltog ved OL i Rio i 2016.