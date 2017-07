Real Madrid-back fuldender skifte til Manchester City

Danilo skifter fra Real Madrid til Manchester City. Foto: SERGIO PEREZ / Scanpix Denmark

Manchester City har haft travlt med at skifte ud på backpositionen i løbet af sommerens transfervindue.

Den brasilianske højreback Danilo skifter fra Real Madrid til Manchester City.

Det oplyser den engelske Premier League-klub på sin hjemmeside, og dermed fortsætter Manchester City sin store udskiftning på backpositionen.

I løbet af sommeren har manager Pep Guardiolas mandskab sagt farvel til fire backer: Pablo Zabaleta, Gaël Clichy, Bacary Sagna og Alexander Kolarov.

Ind er kommet den engelske højreback Kyle Walker og nu altså også Danilo, der har underskrevet en femårig kontrakt med Manchester City.

- Der har været stor interesse fra andre klubber, men det har altid været min ambition at spille for Pep Guardiola. Så snart jeg hørte om hans interesse, vidste jeg med det samme, at jeg ville være City-spiller, siger Danilo.

Danilo fik to sæsoner i Real Madrid, hvor han dog ikke for alvor slog igennem.

Inden skiftet til den spanske hovedstadsklub spillede han i den portugisiske storklub FC Porto og i brasilianske Santos.