Sendeplan til EM i fodbold: Se Danmark direkte på TV 2

De danske kvinder jubler over sejren over Sverige d. 20. september, som kvalificerede dem til EM i Holland denne sommer. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Danmarks kvindelandshold satser på at gå videre fra gruppe ved EM i fodbold. Her finder du en komplet sendeplan for hele slutrunden.

Midt i juli indleder Danmark forsvaret af EM-bronzemedaljerne fra den seneste slutrunde.

For fire år siden var holdet kun en straffesparkskonkurrence fra at nå finalen, og igen i 2017 er der store ambitioner i den danske EM-lejr.

- Jeg synes, vi har begrundet håb om at komme videre fra gruppen og spille os i kvartfinalen, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT.

- Vi har et hold, som kan slå alle de andre hold, når vi rammer vores højeste niveau. Derfor er vores resultater ikke afhængige af, hvordan de andre hold spiller.

EM-slutrunden vises både på TV 2, TV 2 SPORT, TV 2 PLAY og DR. To ud af Danmarks tre gruppekampe vises direkte på TV 2. Derudover viser vi også en lang række andre kampe på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY.

Herunder finder du et samlet kampprogram for hele slutrunden.

Søndag den 23. juli

Kl. 18:00: Skotland - Portugal, DR3

Kl. 20:15: EM-studiet, TV 2 SPORT

Kl. 20:40: England - Spanien, TV 2 SPORT

Kl. 22:40: EM-studiet, TV 2 SPORT

Mandag den 24. juli

Kl. 20:00: EM-studiet, optakt til Danmark - Norge, TV 2 SPORT

Kl. 20:35: DANMARK - NORGE, TV 2

Kl. 20:40: Belgien - Holland, TV 2 SPORT

Kl. 22:40: EM-studiet, TV 2 SPORT

Tirsdag den 25. juli

Kl. 20:15: EM-studiet, TV 2 SPORT

Kl. 20:40: Sverige - Italien, TV 2 SPORT

Kl. 20:30: Rusland - Tyskland, TV 2 PLAY

Kl. 22:40: EM-studiet, TV 2 SPORT

Onsdag den 26. juli

Kl. 20:45: Island - Østrig, DR3/stream på dr.dk og DR TV (besluttes senere)

Kl. 20:45: Schweiz - Frankrig, DR3/stream på dr.dk og DR TV (besluttes senere)

Torsdag den 27. juli

Kl. 20:45: Portugal - England, DR3/stream på dr.dk og DR TV (besluttes senere)

Kl. 20:45: Skotland - Spanien, DR3/stream på dr.dk og DR TV (besluttes senere)

Lørdag den 29. juli

Kvartfinaler på TV 2 SPORT og DR3 - tidspunkter og modstandere kendes endnu ikke.

Evt. dansk kvartfinale vises på DR1.

Søndag den 30. juli

Kvartfinaler på TV 2 SPORT og DR3 - tidspunkter og modstandere kendes endnu ikke

Torsdag den 3. august

Semifinaler på TV 2 eller TV 2 SPORT og på DR3 - tidspunkter og kendes endnu ikke

Evt. dansk semifinale vises på TV 2.

Søndag den 6. august

Finale TV 2, TV 2 SPORT eller DR - dette afhænger af øvrige resultater.

Sendeplanen er med forbehold for ændringer.