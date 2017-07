Fortrød karrierestop for seks dage siden - nu har han ombestemt sig igen

Antonio Cassano stopper karrieren. Foto: EMMANUEL DUNAND / Scanpix Denmark

Stop. Nej. Stop. For anden gang på mindre end en uge indstiller 35-årige Antonio Cassano sin professionelle fodboldkarriere.

Nu skulle den være god nok. Den tidligere italienske landsholdsangriber Antonio Cassano har spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

Cassano har været en interessant herre de seneste uger efter at have gjort sig selv bemærket på meget mærkværdig vis.

I midten af juli skrev den tidligere Real Madrid-spiller kontrakt med den nyoprykkede Serie A-klub Hellas Verona, men bare otte dage senere bekendtgjorde han, at han agtede at stoppe karrieren.

Få timer efter skiftede han mening og sagde, at han ville fortsætte og have en "vild sæson".

Seks dage senere - altså i dag - efter at have spillet to træningskampe for sin nye klub siger den aldrende angriber så igen, at han stopper karrieren.

Mandag lød meldingen fra Cassanos hustru, Carolina Marcialis, ellers, at han blot ville forlade Verona, men stadig håbede at finde en anden klub.

Det er den udmelding, Antonio Cassano har reageret på ved endnu en gang at meddele et karrierestop.

- I modsætning til hvad der har fremgået af min hustrus sociale profiler, ønsker jeg at afklare min fremtid, siger Antonio Cassano ifølge BBC i en meddelelse.

- Carolina tog fejl. Efter at have tænkt og reflekteret har jeg besluttet mig - Antonio Cassano vil ikke spille fodbold mere.

- Jeg undskylder til byen Verona, til alle fansene, til præsident Maurizio Setti, til sportsdirektør Filippo Fusco, til træner Fabio Pecchia, til mine holdkammerater og til den lægelige samt den tekniske stab.

- For en 35-årig mand er det motivationen, der styrer mit liv, og på nuværende tidspunkt føler jeg, at min prioritet skal være mine børn og min hustru.

Antonio Cassano bor sammen med sin familie i Genoa - omkring 300 kilometer fra Verona. Han begyndte sin professionelle karriere i Bari, inden han drog videre til Roma og senere Real Madrid.

Den første sæson i den spanske hovedstad var dog ingen succes, så han blev udlejet til Sampdoria, som han efterfølgende skiftede permanent til.

Cassano har også været i AC Milan, Inter og Parma, og i alt har han spillet 39 landskampe og scoret 10 mål.

I januar blev han løst fra sin kontrakt med Sampdoria efter ikke at have spillet en ligakamp siden maj 2016.