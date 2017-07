Manchester City køber back i Monaco for 400 millioner

Benjamin Mendy skifter til City. Foto: JEAN-CHRISTOPHE MAGNENET / Scanpix Denmark

Den franske landsholdsback Benjamin Mendy skifter til Manchester City på en fem år lang kontrakt.

Den engelske topklub Manchester City har spenderet en formue på at forstærke defensiven forud for den kommende sæson, og mandag sikrede klubben sig endnu en dyr tilføjelse til truppen.

Klubben meddeler på sin hjemmeside, man har købt den franske venstre back Benjamin Mendy i AS Monaco og udstyret ham med en femårig kontrakt.

Ifølge Sky Sports betaler Manchester City 49,2 millioner pund svarende til lidt over 400 millioner kroner for Mendy.

Det er lidt mindre end det beløb, som klubben brugte på at hente højrebacken Kyle Walker i Tottenham tidligere i juli, da han angiveligt blev tidernes dyreste forsvarsspiller.

23-årige Mendy debuterede i år for Frankrigs landshold. Nu glæder han sig til snart at skulle spille i Premier League.

- Jeg er meget glad for at tilslutte mig Manchester City. Det er en af Europas førende klubber, og i Josep Guardiola får jeg en manager, som elsker at spille offensiv fodbold, siger Mendy.

Manchester Citys fodbolddirektør, Txiki Begiristain, kalder Mendy for en verdensstjerne.

- Han har alle de kvaliteter, som vi kigger efter hos en back. Han er uden tvivl en af verdens bedste backs, og han var vores førsteprioritet på positionen, siger direktøren.

Forud for sæsonen sagde Manchester City farvel til fire backs, men har nu hentet tre ind. Foruden Mendy og Walker har man også hentet højrebacken Danilo i Real Madrid.

Desuden har klubben hentet målmanden Ederson i Benfica samt kantspilleren Bernardo Silva, der ligesom Mendy blev købt i Monaco.