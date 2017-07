Pernille Harder kan møde sin kæreste i EM-kvartfinale

Hvis Pernille Harder og Danmark spiller sig i kvartfinalen ved EM, så kan Harder ende med at stå over for sin svenske kæreste.

Den danske anfører Pernille Harder danner til dagligt par med den svenske landsholdsspiller, Magdalena Eriksson. Hvis stillingen, som den ser ud ved EM, holder, så skal de to møde hinanden i kvartfinalen.

- Det bliver selvfølgelig specielt, det gør det. Der er jo gode chancer for det.

- Men når vi er på banen, så tænker man ikke over det. Egentlig vil jeg hellere møde Sverige i en semifinale, fordi så ved jeg, at enten Magda eller jeg skal spille finale, lyder det fra Harder med et smil på læben.

De to fodboldspillere mødte hinanden i den svenske topklub, Linköping, hvor de i flere år var holdkammerater. Efter et par år som veninder blev de kærester og har været det lige siden.

Jeg er angrebsspiller, og hun er forsvarsspiller, så jeg hører mange af hendes tanker. Det er fedt med en andens perspektiv Pernille Harder, landsholdspiller

Er hinandens sparringspartnere

Det der med at være kærester og dele samme karriere kan i nogle tilfælde være som en sprængfarlig bombe, men ikke for de to fodboldspillere. De bruger hinanden konstruktivt – både til op- og nedture.

- Vi lærer rigtig meget af hinanden. Vi er på en måde hinandens sparringspartnere, hun ser alle mine kampe, og jeg ser hendes, forklarer Harder.

På det svenske landshold spiller Magdalena Eriksson i forsvaret, mens Pernille Harder for det meste er angrebsspiller for Danmark. Derfor skal de to ikke bare give hinanden hånden og se hinanden i øjnene efter nationalmelodierne, de kan også ende med at spille direkte over for hinanden.

Magdalena Eriksson og Pernille Harder er nummer et og to øverst fra højre. Her sammen i Linköping-trøjen.

Men lige præcis dét, at de er hinandens modsætninger på banen, er en stor styrke generelt.

- Jeg er angrebsspiller, og hun er forsvarsspiller, så jeg hører mange af hendes tanker. Det er fedt med en andens perspektiv.

Godt FaceTime er opfundet

Som nævnt har Eriksson og Harder en fortid sammen i svensk klubfodbold. Det sluttede i januar, hvor danskeren skiftede til Wolfsburg, og med det skifte var det også slut med at have en hverdag sammen.

Siden har de tyet til forlængede weekender, når det har været muligt, ferier og FaceTime. Og selv om Pernille Harder ikke ser mange ulemper ved at være kæreste med en anden kvindelig fodboldspiller, så er der alligevel noget, der trykker.

- Vi ses ikke så meget. Som for eksempel lige nu. Det er ikke sjovt. Og så det, at vi begge går stenhårdt efter vores egne karrierer nu, betyder jo, at vi ikke ved, hvornår vi kommer til at bo sammen igen.

Magdalena Eriksson har denne sommer indgået en aftale med engelske Chelsea, og selv om kan betyde, at der går endnu længere tid, før de igen skal bo under samme tag, så er er Pernille Harder glad for kærestens mulighed.

- Vi er begge to karrieremennesker. Det er der fuld forståelse for, for det er vi begge. Jeg tror også, det er bedst for et forhold, hvis man er åben for den andens ønsker, og så må man løse det derfra.

- Det fungerer fint. Det er selvfølgelig noget andet, når det er et langdistanceforhold, men jeg synes egentlig, at det har fungeret fint. Vi bruger rigtig meget FaceTime. Det kan hjælpe på mange ting, siger danskeren.

Det er jo bare en fodboldkamp. Der forstår vi hinanden. Men det bliver selvfølgelig specielt Pernille Harder, landsholdsspiller

Konkurrencementaliteten sejrer

Når sportsfolk når så langt som til et landshold, så har de ofte et konkurrencegen uden lige. Sådan er det også i Pernille Harder og Magdalena Erikssons forhold. De to vil begge vinde for enhver pris.

- Det er sjældent, at vi spiller et eller andet mod hinanden. Det går ikke. Men sådan tror jeg faktisk, det er i mange forhold, at man ikke kan klare at tabe til hinanden.

Men selv om de ikke kan tåle at tabe til hinanden, så er der altid råd at hente. Især omkring deres plads på de respektive landshold, hvor Harder altid har været et skridt eller to foran Eriksson.

- Jeg har måske haft en lidt lettere karriere i forhold til landsholdet, hvor jeg hurtigt kom ind og blev startspiller. Hun er mere der, hvor hun kæmper for at blive en del af startelleveren.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson under mere private omstændigheder.

Og i forhold til at Pernille Harder og 'Magda' Eriksson, som hun også bliver kaldt, så sparer med hinanden, så lærer Harder en masse af Erikssons tanker, og det kan hun tage med sig i sin rolle som anfører.

- Jeg hører jo meget, hvordan hun har det i forhold til ikke at være startspiller. Det kan jeg jo tage med mig og bruge her på landsholdet i forhold til dem, der ikke er start-spillere. På den måde er vi gode til at hjælpe hinanden.

Om de to kærester skal møde hinanden i en EM-kvartfinale, står stadig uklart. En ting er dog sikkert: Hvis de to står overfor hinanden, så bliver det taget som en oplevelse.

- Det er jo bare en fodboldkamp. Der forstår vi hinanden. Men det bliver selvfølgelig specielt, slutter Pernille Harder.