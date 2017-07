Straffespark blev til dommerkast: EM-dommer underkendte sig selv

Det var ikke fodboldspillet men derimod dommerpræstationen, der kom i centrum i EM-storkampen mellem England og Spanien.

Søndag aften var der en rigtig lækkerbidsken på programmet ved EM i fodbold i Holland, da to af de helt store fodboldnationer tørnede sammen i gruppe D.

England og Spanien havde på forhånd lagt planmæssigt ud ved slutrunden med sejre over henholdsvis Portugal og Skotland, og derfor var kampen imødeset med spænding - og det levede den fuldt ud op til.

Alligevel er det nok ikke fodboldspillet - eller for den sags skyld den flotte, engelske 2-0-sejr - tilskuerne på Rat Verlegh Stadion vil huske, når de tænker tilbage på kampen, men derimod en noget vægelsindet dommer.

Engelske ’Fran’ Kirbys scoring efter bare to minutter blev således efterfulgt af flere fine muligheder, men ikke flere scoringer før pausen.

I anden halvleg steg det spanske håb om en udlignende scoring derfor for alvor, da englændernes Ellen White noget klodset sendte en clearing op på sin egen arm, og dommer Carina Vitulano fløjtede for et straffespark til La Roja.

Og det var øjeblikkene, der fulgte efter dén kendelse, der blev kampens detalje.

Noget uforståeligt valgte italieneren nemlig kort efter at underkende sin egen afgørelse, annullere straffesparkskendelsen, og i stedet genoptage kampen med et dommerkast.

Dermed fik spanierne ikke chancen for at bringe spændigen tilbage i kampen, før den engelske hattrick-skytte fra kampen mod Skotland, Jodie Taylor, lukkede kampen fem minutter før tid.

Du kan se hele episoden i videoen over artiklen.