Tidligere landsholdsmålmand indstiller karrieren

Thomas Sørensen lægger i en alder af 41 år målmandshandskerne på hylden. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Thomas Sørensen nåede at spille mere end 100 landskampe for Danmark i sin lange professionelle karriere.

Den tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen indstiller fodboldkarrieren i en alder af 41 år. Det skriver danskerens australske klub, Melbourne City FC, på sin hjemmeside.

- Det har været en svær beslutning, men efter at have reflekteret over min karriere, og de ting jeg har opnået, så ved jeg, at det både fysisk og psykisk er tid (til at indstille karrieren, red.), siger Sørensen.

- Jeg har været meget privilegeret i det, at jeg har fået lov at spille det spil, jeg elsker og nyder, i mere end 20 år. Der har været rigtig mange højdepunkter, og jeg vil se tilbage på min karriere med stor glæde.

Danskeren får roser med på vejen fra den australske klubs direktør, Brian Marwood.

- Han (Thomas Sørensen, red.) har gjort stort indtryk på mange af vores spillere, især de unge udviklingsspillere, der har haft mulighed for at trække på hans store erfaring, siger Marwood.

- Thomas Sørensen har haft en exceptionel karriere, og vi takker ham for hans store bidrag, mens han har spillet i Melbourne.

It's with great pride and a little bit of sadness, that I today officially announce my retirement from professiona… https://t.co/J5C2inxgkL pic.twitter.com/CDKMRjhJBb — Thomas Sorensen (@TSorensen1) July 24, 2017

Målmanden tog over på landsholdet efter Peter Schmeichel, og han nåede at spille 101 kampe over ti år for Danmark. Sørensen var med til to verdensmesterskaber og to europamesterskaber med landsholdet.

Han har repræsenteret klubber som OB, Sunderland og Stoke i sin karriere, og han nåede at spille 148 kampe for Aston Villa.

Han kom til Melbourne i 2015, og han har vogtet buret 37 gange for det australske hold.