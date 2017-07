EM-Karakterbog: Danmarks redningskvinde scorer topkarakter

Stina Lykke redder straffespark mod Norge. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Danmark besejrede mandag aften Norge og spillede sig til kvartfinalen ved EM. Det giver mange høje karakterer i bogen hos fodboldekspert Danny Jung.

- Det er fortjent, at Danmark står i den kvartfinale, lyder konstateringen fra TV 2 SPORTs fodboldekspert, Danny Jung, efter mandagens sejr over Norge.

Danmark kom foran allerede i det 5. minut på mål af Katrine Veje og holdt et højt niveau indtil pausen. Men i 2. halvleg fik Norge unødvendigt meget plads og ramte både stolpe og overligger.

Og netop det, at Danmark for tredje gang i turneringen spiller to så forskellige halvlege, skal der rettes op på.

- Danmark har spillet tre gode halvlege i tre kampe. Den dag, man kan sætte to gode halvlege sammen i én kamp, så bliver det for alvor rigtig godt, siger Danny Jung.

Karakterskalaen 6 - HØJ KLASSE 5 - KLASSE 4 - OVER MIDDEL 3 - MIDDEL 2 - UNDER MIDDEL 1 - IKKE SÅ GODT 0 - DUMPET

Stina Lykke – 6 (Kampens spiller)

Hold op, mand… Redder et vigtigt straffespark og holder Danmark inde i kampen i den svære anden halvleg med flere rigtig gode aktioner. Hun er kampens spiller.

Theresa Nielsen – 4

Meget bedre med bolden i aften end tidligere, og det sædvanlige hårde defensive arbejde.

Simone Boye – 5

Et fyrtårn uden lige i det danske forsvar. Hun spiller en klasse kamp. Hun holder Hegerberg i kort snor, og håndterer det at få en ny makker i midterforsvaret for tredje kamp i streg utrolig flot.

Stine Larsen – 5

Står imod det store norske pres i anden halvleg. Er meget kontant i dueller og kan følge med på farten.

Line Røddik – 4

Overraskende solid i duellerne og ikke hektisk med bolden, og det betyder meget for den danske succes.

Line S. Jensen – 4

Meget omhyggelig med bolden og stort, stort defensiv indsats og det betyder mere, end man lige regner med.

Sanne Troelsgaard – 4

Fremragende første halvleg med gode offensive aktioner, krydret med syngende tacklinger og mange andre gode, defensive aktioner. Men hun laver også et unødvendigt straffespark, og er usynlig i anden halvleg, desværre.

Frederikke Thøgersen – 3

Hun er med for at løbe dybt, fordi hun er rigtig hurtig, men får ikke rigtig udnyttet sit potentiale i dén retning.

Glæde efter slutfløjt over Stina Lykkes vigtige redninger i kampen. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Pernille Harder – 5

Vanligt arbejdsraseri. Mange gode offensive aktioner som dog mangler det sidste i at være absolut topklasse. Hun står bag alle Danmarks farlige, offensive aktioner.

Katrine Veje – 5

Endelig får vi set Katrine Vejes kvaliteter fremme på banen. Hun har ellers vist fremragende defensive kvaliteter ved slutrunden, men i denne kamp får hun vist, at hun både kan være oplægger og målscorer.

Nadia Nadim – 4

Pilen peger opad. Hårdt defensivt arbejde. Udmagrende dybdeløb. Men skal lade være med at løbe så meget i offside.

Nicoline Sørensen – 3

Helt klart mærket af kampens alvor. Starter ude med nogle lidt uheldige aktioner, men får taget de dybe løb, der skal til, og burde egentlig have fået nogle afleveringer fra den centrale midtbane.

Cecilie Sandvej – 3

Kommer ind og får arbejdet hårdt defensivt, men får aldrig rigtig sat sit præg på spillet med bolden. En smule uvant plads i holdets tjeneste.

Nils Nielsen – 5

Får egentlig blandet kortene rigtig flot med et svært udgangspunkt. Godt set at få Stine Larsen ind i det centrale forsvar og Sanne på den centrale midtbane - det skabte en solid midterakse.