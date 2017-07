Landstræner har forladt den danske EM-lejr

Den danske landstræner Nils Nielsen er rejst hjem fra EM-lejren i Holland. Der er tale om et familiært anliggende, oplyser DBU.

Mindre end et døgn efter kvindelandsholdets avancement til kvartfinalerne ved EM har landstræner Nils Nielsen sat kurs mod Danmark.

- Der er desværre opstået en akut situation af personlig, familiær karakter, som betyder, at Nils er taget til Danmark, og vi forventer, at han vil blive der er par dage, skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

- Det er klart, at det er en meget speciel situation, men heldigvis har vi et godt trænerteam anført af Lene Terp, der kan tage over i Nils' fravær.

Mandag aften vandt Danmark 1-0 over Norge og skal i lørdagens kvartfinale møde enten Rusland, Sverige eller Tyskland.

Forberedelserne frem mod den kamp bliver altså uden landstræner Nils Nielsen.

- Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt, men jeg har fuld forståelse for Nils. Det kommer ikke til at betyde det helt store. Vi har stadigvæk flere trænere her i Holland, og så håber vi selvfølgelig, at Nils kommer tilbage hurtigst muligt, siger Pernille Harder til TV 2 SPORT.

DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, medgiver, at det ikke er optimalt, at Nils Nielsen er rejst hjem.

- Det er selvfølgelig en uheldig situation, når landstræneren bliver nødt til at tage hjem midt i en turnering, men jeg har fuld tiltro til det trænerteam og staben, vi har omkring holdet. Det skal de nok løse, siger Flemming Berg til TV 2 SPORT.

DBU oplyser endvidere i pressemeddelelsen, at forbundet ikke ønsker at kommentere på, hvorfor landstræneren er blevet nødt til at rejse hjem.

- Vi vil gerne understrege, at her er tale om et personligt, familiært anliggende, så vi har hverken mulighed for eller lyst til at komme nærmere ind på omstændighederne eller gå ind i yderligere detaljer omkring det, lyder det fra DBU.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Danmark spiller kvartfinale lørdag.