Medie: Real Madrid smadrer tranferrekord for 18-årigt stjerneskud

Kylian Mbappé er på vej til Real Madrid, skriver Marca. Foto: CHARLES PLATIAU / Scanpix Denmark

Den spanske sportsavis Marca erfarer, at Real Madrid og Monaco er enige om at gøre Kylian Mbappé til verdens dyreste spiller.

Real Madrid har lavet en aftale med Monaco om at købe supertalentet Kylian Mbappé til en pris, der kan løbe op i 190 millioner euro - eller cirka 1,4 milliarder kroner.

Det skriver den madrilenske avis Marca tirsdag.

18-årige Mbappé er et af de mest ombejlede navne i fodboldens verden for tiden, efter han i den seneste sæson scorede 26 mål for Monaco, hvoraf de seks blev sat ind i det største europæiske udstillingsvindue af dem alle - Champions League.

Hvis en handel i den angivne størrelse skulle blive en realitet, vil det gøre den unge angrebskomet den dyreste fodboldspiller i historien og udradere den hidtidige transferrekord på cirka 800 millioner kroner, som Manchester United betale til Juventus for Mbappés landsmand, Paul Pogba, sidste sommer.

Selvom Real Madrid har tjent gode penge på salg af blandt andre angriberen Alvaro Morata og højrebacken Danilo i dette transfervindue, har der været usædvanligt stille på indkøbsfronten hos sidste sæsons Champions League-vindere.

Nu skulle Real Madrid-præsident Florentino Perez dog være klar til at hive det store chekhæfte frem - men alligevel er dog ikke sikkert, at Mbappé ville kunne kalde sig verdens dyreste ret længe efter en eventuel rekordhandel.

Flere milliardhandler på vej?

Sideløbende med de endeløse skriverier, der har været om Monaco-angriberens fremtid i løbet af denne sommer, har en anden transfersaga nemlig også fundet spalteplads i især de spanske sportsaviser på det seneste.

Vedholdende rygter sender således dagligt FC Barcelonas superstjerne Neymar til franske Paris Saint Germain for en pris på intet mindre end de 222 millioner euro - cirka 1,65 milliarder kroner - som brasilianerens obligatoriske frikøbsklausul lyder på.

Tirsdagens rygter siger, at PSG skulle have tilbudt Barcelona at lade italienske Marco Verratti - en spiller, som den catalanske klub ved talrige tidligere lejligheder har bejlet til - indgå i en eventuel handel.

Derudover skulle Barcelona ifølge italienske Gazzetta dello Sport også allerede have udset sig Paulo Dybala fra Juventus og Napolis Lorenzo Insigne som erstatninger for Neymar - til en samlet pris af 200 millioner euro.

Engelske Sky Sports skiver ligeledes, at Barcelona planlægger endnu et bud på Liverpools Philippe Coutinho, efter at have fået afvist et indledende bud på 600 millioner kroner - og oplyser samtidig, at Monaco benægter at være nået til enighed med Real Madrid om en pris for Mbappé.