Solbakken: De var bedre end os - men det er ikke afgjort

Ståle Solbakken under kampen i Makedonien. Foto: GEORGI LICOVSKI / Scanpix Denmark

Ståle Solbakken mener, at FK Vardar var et mål bedre end FCK i tirsdagens kvalifikationskamp i Skopje.

Det endte med et 0-1-nederlag, da de danske mestre fra FC København tirsdag aften var på besøg hos FK Vardar i Champions League-kvalifikationen.

Og efter kampen erkender FCK-træner Ståle Solbakken, at værterne var det bedste hold i den første af to kampe i kvalifikationens tredje runde.

- Resultatet er retfærdigt, de var et mål bedre end os i dag. Vi havde kun to chancer mod slutningen mod deres fire, og deres offensive spillere var gode og voldte os problemer, siger Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

- Det er ikke afgjort endnu, men 0-1 er et dårligt resultat. Men det er stadig muligt. Vi har ikke et bjerg, vi skal bestige, men en bakke er det, vi skal op over, lyder det fra den norske FCK-træner.

Kampens enlige mål kom efter en situation, hvor FCK-spillerne ikke fik sendt bolden ordentligt væk fra deres eget felt.

Men på trods af et koks i forsvaret mener Ståle Solbakken ikke, at der er noget galt med holdets defensive organisation:

- Vi kæmper med vores rytme i øjeblikket, men rent defensivt synes jeg ikke, vi er dårligt organiseret. Men vi laver nogle individuelle, defensive fejl.

FCK's rutinerede midtbanespiller William Kvist mener, at det er muligt for FCK-mandskabet at vende nederlaget til samlet sejr på hjemmebane.

- Det er ikke umuligt at vende, men det er ærgerligt at tabe og ikke få scoret på udebane, for jeg synes egentlig, det er en ret lige kamp, og det er lidt tilfældigt det mål, de scorer på.

- De har da også andre gode chancer, men de spiller sjældent igennem os. Men vi mangler selv lidt offensivt for helt at være der, siger William Kvist.

FCK møder Hobro i Alka Superligaen lørdag, inden det gælder returopgøret mod FK Vardar på hjemmebane onsdag 2. august.