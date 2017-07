Spansk topklub bekræfter: Vi arbejder på at hente Simon Kjær

Simon Kjær er en eftertragtet herre. Foto: OZAN KOSE / Scanpix Denmark

Fodboldklubben Sevilla FC har et godt øje til landsholdets anfører, Simon Kjær, som klubben arbejder på at hente til Spanien.

Den danske fodboldspiller Simon Kjær kan være på vej ud på et nyt eventyr.

Sportsdirektøren hos de femdobbelte Europa League-vindere, Sevilla, bekræfter over for spanske journalister, at klubben ønsker at tilknytte forsvarsspilleren, der er på kontrakt i Fenerbahce.

- Vi arbejder på en aftale, men jeg vil ikke kommentere det yderligere, da det kan skade forhandlingerne, hvilket altid er tilfældet, siger Oscar Arias football-espana.net.

Arias afslører også, at klubben arbejder på at hente Jesus Navas tilbage fra Manchester City samt den montenegrinske stjerne Stevan Jovetic, der i foråret var udlejet fra Inter.

28-årige Simon Kjær skiftede i 2015 til tyrkisk fodbold efter to år i franske Lille OSC. Foreløbig har han spillet 88 kampe for Fenerbahce, som han stadig har kontrakt med to sæsoner endnu.

Siden danskeren forlod FC Midtjylland i 2008, har han også tørnet ud for Palermo og AS Roma i Italien samt VfL Wolfsburg i Tyskland.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Simon Kjærs medierådgiver, Lars Hendel, der ikke har nogen kommentarer til Oscar Arias' udtalelser. Det samme gør sig gældende for Kjærs agent, Mikkel Beck.