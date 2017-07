Bendtner og Rosenborg måtte nøjes med uafgjort mod Celtic

Nicklas Bendtner havde chancen for at score for Rosenborg. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg havde flere chancer for at score mod Celtic, men til nordmændenes ærgrelse ville bolden ikke ind.

Nicklas Bendtner og norske Rosenborg spillede onsdag aften 0-0, da holdet mødte Celtic på udebane i Champions League-kvalifikationen.

Der var ellers flere chancer til nordmændene i kampen, men de blev ikke omsat til mål.

Med 0-0-resultatet har Rosenborg et fint udgangspunkt inden returopgøret på hjemmebanen Lerkedal i næste uge.

I første halvleg var der ikke så mange chancer i nogen af enderne, og kampen skulle helt hen til midten af anden halvleg, før Celtic kom til sin første og eneste chance i kampen.

Rosenborgs Yann-Erik de Lanlay fik kampens største chance i det 71. minut. Han var helt alene med Celtic-målmanden efter et indlæg, men nordmanden formåede at sparke bolden over målet.

Efter 76. minutter var Rosenborgs danskere tæt på at få skabt en føring. Mike Jensen fandt Nicklas Bendtner med en god aflevering, men Bendtner fik ikke ordentligt ram på bolden.

Kampen endte uafgjort, og det må nordmændene ærgre sig mest over på grund af de spildte målchancer.

Kamp nummer 200

I Nice var der to andre danskere, der skulle forsøge at spille sig tættere på Champions League-gruppespillet.

Kasper Dolberg, Lasse Schöne og resten af Ajax-mandskabet spillede 1-1, da de mødte Nice på udebane.

Dolberg spillede hele kampen, mens Schöne, der spillede sin kamp nummer 200 for Ajax, fik 73 minutter på banen, inden han blev skiftet ud.

Det var franskmændene, der først fik bolden i nettet. Jean Michael Seri gik til baglinjen i det 32. minut, og ved den bageste stolpe fandt han italienske Mario Balotelli, der nemt kunne prikke bolden ind til 1-0.

Men i det 49. minut kom den hollandske udligning. Yoan Cardinale i Nice-målet boksede til et indlæg, men bolden endte hos Donny van de Beek, der med en følt inderside kunne lægge bolden ind i Nice-målet.

Dermed har også Ajax et fint udgangspunkt qua udebanemålet, inden holdene igen tørner sammen i næste uge.