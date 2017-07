Danmarks redningskvinde: - De kan altså godt slås de tyskere

Kvindelandsholdet målmand Stina Lykke tror på, at Danmark kan overraske i EM-kvartfinalen mod de tyske europamestre.

To verdensmesterskaber, otte europamesterskaber og senest OL-guld i Rio. Det tyske kvindelandshold i fodbold er vant til at stå i de store finaler, men det skræmmer ikke umiddelbart de danske fodboldkvinder.

- Det er det hold, vi møder, og det har vi det fint med. Nu forbereder vi os på det, og skal vi se, om vi ikke kan slå de tyskere ud, siger målmand Stina Lykke.

- Jeg synes, vores chancer er OK, for alt kan ske til EM. Vi forbereder os så godt som muligt. De kan altså godt slås de tyskere, det kan de godt.

Den 31-årige fynbo med 69 A-landskampe på CV'et har tidligere i karrieren haft korte ophold i henholdsvis FCR 2001 Duisburg, MSV Duisburg og 1. FC Köln. Hun har derfor kendskab til tysk fodbold og de tyske spillere.

- Da vi skiftede ud efter EM i 2013, der ventede de (Tyskland, red.) til efter sidste slutrunde (VM 2015, red.), så de har fået en del yngre spillere ind på holdet, men det betyder ikke, at de er blevet vildt svækket, siger Stina Lykke.

- Den tyske Bundesliga er rigtig stærk. Så det er nogle nye, unge kræfter, der er kommet ind, men det er stærke kræfter, så vi skal være helt klar, slår hun fast.

Redningskvinden fra gruppekampen mod Norge erkender også, at Danmark skal bruge en anelse held for at kunne slå Tyskland.

- Hvis man kigger på vores statistik imod hold, der er bedre end os, så gør vi det godt, og det håber jeg da helt klart, at vi kan tage med ind til den her kamp, fordi de har vundet mange år i træk, siger hun.

- Så jeg håber, at vi har lidt held i sprøjten.

Danmark møder Tyskland lørdag aften kl. 20:45.