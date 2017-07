Dansk EM-spiller: - Tyskerne har været europamestre hele mit liv

Tyskland har siddet på EM-tronen siden 1995. Dengang var flere af de danske spillere ikke blevet født endnu.

Tysklands fodboldkvinder har været suveræne gennem mere end to årtier i Europa, og de har vundet EM de seneste seks gange i træk og har været indehaver af titlen siden 1995.

- De har vundet al den tid, jeg har levet, konstaterer den danske angriber Stine Larsen, der er fra 1996.

- Det bliver en svær modstander. Men her til EM i Holland har de vist - jeg ved ikke om, jeg vil kalde det svaghedstegn - men at der vil være muligheder for os.

- Det er en spændende, men ikke umulig opgave, mener landsholdsspilleren.

Mens Danmark sluttede som toer i gruppe A efter de hollandske værter, så vandt Tyskland gruppe B med syv point. Det blev til sejre over Rusland og Italien samt en nullert mod Sverige.

Trods sejrene har tyskerne haft svært ved at score i åbent spil. Af holdets fire scoringer er de tre sat ind på straffespark.

Holdet er heller ikke helt det samme, som for fire år siden vandt EM-titlen.

- De har skiftet meget ud. Men de spillere, der er kommet ind, er rigtig dygtige. Træneren er også en anden, så måske er det et andet Tyskland, vi får at se, siger Pernille Harder.

- Selv med andre spillere har de fortsat den her tyske mentalitet og gør alt 100 procent. De har en utrolig vindermentalitet.

- Vi skal være klar på, at de kommer med fuld gas. Jeg vil give dem favoritværdigheden, men der er muligheder for os, siger hun.

Kvartfinalen spilles lørdag klokken 20:45 i Rotterdam.