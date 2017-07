EM-holdet lader op til kvartfinale med grill og wellness

For første gang under EM har kvindelandsholdet fået bevilget en fridag, som bruges på alt andet end fodbold.

De danske fodboldkvinder har fået en tiltrængt fridag frem mod lørdagens EM-kvartfinale mod Tyskland.

Onsdag slipper landsholdsspillerne for at trække i fodboldstøvlerne for første gang i mere end to uger. I stedet står den på wellness.

Hen på aftenen bliver der tændt op i grillen til et arrangement, der er blevet plads til, efter at Danmark mandag slog Norge 1-0 og kvalificerede sig til kvartfinalen.

- Jeg tror, at det er meget godt for vores kroppe og mentale tilstand, siger Sanne Troelsgaard.

- Vi har været pressede de sidste par dage op til Norge-kampen. Vi fejrede det til sent ud på natten, og vi fik heller ikke sovet så meget i går, fordi adrenalinen fortsat kørte.

- Selv om der har været nogle dage under EM med lavere intensitet end andre, så har vi alligevel skullet i vores fodboldstøvler. Nu har vi en dag, hvor vi skal hygge, smile og slappe af. Det er godt, siger Troelsgaard

Angriberen Stine Larsen, der mod Norge optrådte i midterforsvaret, kan også mærke, at kroppen er brugt. Fridagen er den første, de danske spillere har haft under EM-slutrunden.

- Den er tiltrængt. Vi havde lige tre dage hjemme, efter at vi havde haft de første forberedelser. Ellers har den stået på fodbold hver dag, siger Stine Larsen.

Flere af spillerne får henunder aftenstid besøg af familie, der spiser med, når der skal grilles. Forsvarsspilleren Cecilie Sandvej får sin mor og to søstre på besøg.

- De var nede for at se os spille mod Norge og er blevet i Holland.

- Jeg så dem i forbindelse med kampen, men ellers har jeg kun talt med familien i telefonen. Det er meget afslappende, at man lige kan få lov til at se sin familie og snakke med dem, siger Sandvej.

Onsdag aften vender landstræner Nils Nielsen også retur til EM-lejren, efter at han har været en kort tur i Danmark af personlige årsager.