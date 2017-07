Har handlet for 1,6 milliarder - men City er ikke færdige endnu

Joseph Guardiola og Manchester City har indtil videre brugt flest penge i sommerens transfervindue. Foto: DANIEL KRAMER / Scanpix Denmark

Manchester City vil foretage flere indkøb, siger Josep Guardiola, der indtil videre har hentet seks spillere.

Manchester City har angiveligt brugt over 1,6 milliarder kroner på nye spillere denne sommer, men oprustningen i den engelske storklub stopper næppe her.

På et pressemøde under klubbens træningstur til USA bekræfter manager Josep Guardiola, at han har i sinde at forstærke truppen yderligere.

På rygteplan er klubben sat i forbindelse med Arsenals angriber Alexis Sánchez og det offensive stjerneskud Kylian Mbappé fra Monaco.

Josep Guardiola afviser dog at udtale sig om, at det kun er i offensiven, han nu jagter forstærkning.

- Vi har to exceptionelle angribere i Gabriel Jesus og Sergio Agüero. Så vi må vente og se, lyder det kryptisk fra Guardiola.

- Transfermarkedet lukker først 31. august, og det er ikke godt for managerne. Premier League begynder 12. august, og der er markedet stadig åbent. Det er ikke godt. Nu må vi se, hvordan det ser ud til den tid, siger han.

Indtil videre har Manchester City købt målmanden Ederson (fra Benfica), de tre backs Kyle Walker (Tottenham), Danilo (Real Madrid), Benjamin Mendy (Monaco), kanten Bernardo Silva (Monaco) og midtbanen Douglas Luiz (Vasco da Gama).

Den seneste af tilføjelserne er Benjamin Mendy, som mandag blev præsenteret i Manchester.

Han kostede angiveligt på den høje side af 400 millioner kroner, men det er markedsvilkårene, siger Guardiola.

- Han er en ung spiller, og dem skal man sommetider betale mere for. Nu har vi ham på holdet i de næste fem-seks år.

- De seneste seks-syv år har klubben ikke investeret i backs, og vi har besluttet os for at gøre truppen yngre, siger Guardiola om købet af den 23-årige franske landsholdsback.