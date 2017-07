Lyngby-back er forberedt på russisk overmagt

Michael Lumb i aktion for Lyngby Boldklub mod FC Midtjylland Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

Lyngby skal frustrere russiske FC Krasnodar, så russerne bliver opgivende, siger Michael Lumb.

Lyngby Boldklub er i gang med sin første europæiske kampagne i 18 år, og indtil videre har sidste sæsons bronzevinder sendt både Bangor fra Wales og Slovan Bratislava fra Slovakiet ud af kvalifikationen til Europa League.

Torsdag venter der dog en opgave af en helt anden kaliber, når de kongeblå spiller på udebane mod russiske FC Krasnodar.

Det bliver svært, men ikke umuligt at gå videre, siger Lyngby-backen Michael Lumb, der selv har en fortid i russisk fodbold hos Zenit.

- Det er et stærkt hold, som har hentet en masse dygtige fodboldspillere. De har en mangemilliardær, der bliver ved med at spytte penge ind i klubben, og man kan også se det på deres stadion, som er verdens dyreste.

- Vi skal have respekt for dem, for det er et godt hold med dygtige individualister. Men på den anden side skal vi over og gribe vores chance.

- Vi skal turde at holde i bolden og spille os ud af deres pres. Russere har den mentalitet, at hvis det ikke lige går deres vej, så har de en lidt opgivende attitude. Den skal vi prøve at få frem, siger Lumb til Lyngbys hjemmeside.

Assistenttræner Thomas Nørgaard siger, at Lyngby skal udnytte, at man allerede har spillet fire europæiske kampe og to ligakampe i denne sæson, mens russernes sæson kun er to kampe gammel.

- Det er et rigtig godt hold, og det er også et bedre hold, end dem vi har spillet imod. Men det er også et hold, som ikke er lige så langt inde i sæsonen, som vi er. Det skal vi udnytte, siger han.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) baserer sine seedninger på europæiske resultater gennem de seneste fem sæsoner.

På den liste er FC Krasnodar nummer 55 i Europa, mens Lyngby er nummer 195, hvis man medregner sæsonens resultater indtil videre.

Vinder Lyngby samlet over Krasnodar, venter yderligere en runde, før Lyngby vil være kvalificeret til Europa League-gruppespillet.