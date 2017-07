Monaco afviser at sælge Mbappe: Vi vil forlænge med ham

Der er mange spekulationer om, hvor Kylian Mbappes fodboldfremtid er. Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Franske Monaco er i gang med at forhandle en kontraktforlængelse på plads med ombejlede Kylian Mbappe.

Et tilbud på 1,3 milliarder kroner fra Real Madrid kan tilsyneladende ikke lokke den franske fodboldklub Monaco til at sælge guldfuglen Kylian Mbappe.

Ifølge Vadim Vasilyev, Monacos vicepræsident, er klubben tværtimod i forhandlinger med Kylian Mbappe om en forlængelse af kontrakten.

Allerede tirsdag afviste Monaco, at klubben havde accepteret et bud fra Real Madrid på den 18-årige franske landsholdsangriber.

Spanske Marca skrev tirsdag, at Real Madrid havde fået accepteret et bud på 180 millioner euro (1,3 milliarder kroner) for at få fat i Kylian Mbappe. Det afviser Monaco.

Onsdag fortæller vicepræsidenten, at klubben slet ikke ønsker at sælge flere spillere i sommerens transfervindue.

- Jeg kan forsikre om, at der er ikke opnået enighed med nogen klub. Vi diskuterer en forlængelse med Kylian, og jeg håber, vi når til enighed, siger Vasilyev ifølge AFP.

Flere klubber har dog henvendt sig med seriøse forespørgsler om Kylian Mbappe, bekræfter vicepræsidenten.

Skulle stortalentet ende med at skifte til Real Madrid, er han den seneste i rækken af spillere, som forlader Monaco i sommerens transfervindue.

Blandt de største af afgangene har Manchester City hentet både forsvarsspilleren Benjamin Mendy og midtbanespilleren Bernardo Silva, mens Tiemoue Bakayoko er smuttet til Chelsea.