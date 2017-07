Solbakken: - Vi har flere problemer, end vi bryder os om

FC København tabte tirsdag aften med 0-1 til makedonske Vardar. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Scanpix Denmark

Ståle Solbakken peger på flere ting, som gav problemer til FCK i aftenens kvalifikationskamp til Champions League.

FC København tabte tirsdag aften til makedonske Vardar med 0-1 i det første opgør af to i en kvalifikationskamp til Champions League.

Cheftræner Ståle Solbakken fortæller dagen efter, at der var flere ting som gjorde, at de i perioder ikke kunne være med.

- Der var flere faktorer som gjorde, at vi nu har flere problemer, end vi bryder os om. Det er ikke sådan, at det var skidt hele vejen, men det har været meget varierende. Vi skal meget gerne have de gode perioder til at vare længere, og de dårlige skal være kortere, siger Ståle Solbakken til TV 2 SPORT.

- Det var ikke en god kamp. Den eventuelle kritik må vi tage med os og se, om vi kan sætte skabet på plads på onsdag. Men så skidt var det heller ikke. De havde fire chancer i kampen, og vi gav de tre af dem.

FC København mistede blandt andet Mathias 'Zanka' Jørgensen og Andreas Cornelius inden denne sæson, som er to naturlige ledere. Og ifølge FCK-træneren tager det tid, inden nogle andre tager over.

- Der skal danne sig et nyt hierarki, og det sker ikke på en uge. Der er meget, meget komplekst, men en af tingene, som manglede, var lederskab, siger Solbakken.

- Forskellige individer vil forskellige ting, og det er dér, hvor skoen trykker nogle steder. Det er, når vi ikke er på samme niveau fysisk, taktisk og måske også mentalt.

Ståle Solbakken skal forsøge at forbedre tingene til på onsdag, hvor de hjemme i Telia Parken spiller returopgøret imod det makedonske hold.