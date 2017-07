Tre forskellige pladser i tre forskellige kampe: - Hun er vanvittig

Landsholdets Stine Larsen har været flittigt brugt under dette EM. Faktisk er det blevet til en kamp som angriber, en som kant og en som forsvarer.

EM-debutant Stine Larsen er stemplet ind som det, man vel godt kan kalde landsholdets "alt-mulig-kvinde".

- Jeg gør det, som Nils (Nielsen, landstræner, red.) synes, er bedst for holdet, siger hun selv.

I de to første gruppekampe havde hun en offensiv rolle - som angriber mod Belgien og kant mod Holland - men mod Norge brugte landstræneren hende i midterforsvaret.

- Det var lige pludselig en hel anden rolle længere tilbage på banen. Jeg skulle lige finde tilbage i de gamle, gamle rytmer, siger Larsen.

- Jeg synes, det gik udmærket. Vi fik lukket de bedste norske spillere ned. Så det gik jo, som det skulle.

Den 21-årige Brøndby-spiller har egentlig altid været forsvarsspiller, men for godt to år siden blev hun omskolet til en mere offensiv spiller og har spillet det siden.

Imponerede holdkammerater

Stine Larsen har med tre kampe ved EM rundet 26 kampe for det danske landshold, og hendes indtræden ved slutrunden er ikke gået ubemærket hen hos hendes medspillere.

- Larsen, hun er vanvittig. Man ved, hvor end hun kommer ind eller starter, så gør hun alt, hvad hun kan, og hun kæmper og fighter. Jeg er fandeme imponeret over hendes bundniveau, lyder det fra Sanne Troelsgaard.

- Hun er bare en spiller, man gerne vil have på et hold. Hendes personlighed er helt fantastisk, hun er ydmyg og vil bare blive bedre. På banen gør hun det altid 100 procent lige meget, hvor hun er. Hun er uimponeret, hårdtarbejdende og er virkelig en holdspiller, siger anfører Pernille Harder.

Assisterende landstræner Lene Terp er enig:

- Uanset hvilken position Stine bliver sat i, så ligner hun en, der godt kan lide at spille fodbold. Derudover har hun også en fysik, der gør, at hun kan følge med på det her niveau. Hun har en sund opgave til de ting, som hun bliver udsat for.

- Hun prøver at løse den opgave, som hun bliver sat til, og det er den allerbedste måde at være fodboldspiller på, siger Terp.

Nils Nielsen havde egentlig lovet Stine Larsen, at hun ikke skulle spille i midterforsvaret, men nogle aftaler må sommetider blive brudt i nød, og med to skader i det danske forsvar blev det altså tilfældet.

Men det skal landstræneren ikke høre for.

- Hvis det betyder, at jeg lige skal ned og spille i midterforsvaret, så gør jeg det. Og også i kvartfinalen. Det er helt fantastisk, og jeg glæder mig så meget, siger Stine Larsen.

Danmark møder europamestrene Tyskland i kvartfinalen. Det er på lørdag kl. 20:45.