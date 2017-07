Tysk profil om EM-kvartfinale mod Danmark: - Det bliver svært

Babett Peter (midten) er holdkammerat med Pernille Harder i Wolfburg. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

Selvom Tyskland er favoritter i kvartfinalen mod Danmark, vil der ikke blive taget let på opgaven i kampen om en plads i EM-semifinalen.

Tirsdag aften sikrede de tyske fodboldkvinder sig som forventet førstepladsen i gruppe B ved EM-slutrunden i Holland med en sejr på 2-0 over Rusland.

I samme øjeblik stod det dermed også klart, at tyskerne bliver Danmarks modstander i lørdagens kvartfinale, da det danske landshold gik videre som toer i gruppe A.

Tyskland er favorit til at gå hele vejen ved EM-turneringen, men alligevel maner forsvarsspilleren Babett Peter til besindighed inden det forestående møde med Danmark.

- Vi har fuld respekt for vores modstander, det er klart. Det bliver en svær og hård kamp. Det er alle kvartfinalerne ved EM. Vi går ind i kampen med fuld fokus, siger hun.

Det tyske landshold har vundet de sidste seks EM-slutrunder i træk og kommer derfor med mere rutine end de fleste, når det gælder de altafgørende playoffkampe efter gruppespillet.

Det kan være en af grundene til, at det ikke har betydet så meget for tyskerne, hvem den kommende kvartfinalemodstander bliver, selvom de også kunne have mødt den stærke værtsnation Holland i stedet for Danmark.

- Det gør egentlig ingen forskel. Nu bliver det Danmark. Vi blev nummer et i gruppen, hvilket var vores mål, fortæller Babett Peter.

Kvartfinalen spilles i Rotterdam på lørdag klokken 20:45.