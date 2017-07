Brøndby og Hajduk Split deler i målløst EL-opgør

Brøndby spillede 0-0 på hjemmebane mod Hajduk Split Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Brøndby fik 0-0 med fra det første opgør mod kroatiske Hajduk Split i kvalifikationen i Europa League.

Opgøret var det første i tredje kvalifikationsrunde til gruppespillet i Europa League. Det hele skal afgøres om en uge i Kroatien.

Med det uafgjorte resultat har Brøndby ikke vundet i de tre seneste kampe.

Seneste blev det til nederlag i Alka Superligaen til FC Nordsjælland, og i det seneste kvalifikationsopgør i Europa League tabte Brøndby ude til finske Vaasa.

Brøndby havde et lille overtag i boldbesiddelsen i første halvleg, der var en ganske lige forestilling uden et væld af afslutninger inden for målrammen.

Kevin Mensah forsøgte sig efter 36 minutter med et lumsk langskud, men uden held. Da ingen af holdene scorede i første halvleg, så var opgøret helt åbent efter pausen.

Brøndby kom tempofyldt ud, og Hany Mukhtar bankede bolden over mål efter oplæg fra Teemu Pukki efter få minutter af anden halvleg.

Pukki fik også en mulighed efter 53 minutter, men afslutningen savnede kvalitet.

Efter en times spil havde Pukki bolden i gæsternes mål, men der blev dømt offside, hvilket lignede en korrekt dom.

Mensah blev pillet ud, og ind kom Kamil Wilczek, mens Brøndby jagtede et bedre udgangspunkt.

Márkó Futács var tæt på at slippe igennem Brøndbys forsvar med 20 minutter igen, men Johan Larsson fik afværget situationen.

I slutfasen i de sidste ti minutter skulle Brøndby også fokusere på ikke at indkassere en scoring fra udeholdet.

Brøndby fortsatte dog med at jagte afslutninger, og Besar Halimi forsøgte sig fra distancen.

Brøndby fortsatte offensivt, men Paulus Arajuuri måtte i overtiden indkassere sit andet gule kort, da han stemplede Futacs i maven.

Dermed blev Brøndby reduceret til ti mand i de sidste minutter.

Det lykkedes at holde nullet før returopgøret 3. august i Kroatien.

Her må Hajduk Split kigge langt efter opbakning fra klubbens fans.

Kampen bliver spillet for tomme tribuner som følge af en bøde til Hajduk Split fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Baggrunden er problemer med de kroatiske fans i den seneste kvalifikationskamp mod Levski Sofia.