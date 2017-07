Chelsea-dansker lærte på den hårde måde: - Man kan hurtigt ligne en klovn

Andreas Christensen i aktion for Chelsea i en venskabskamp i mod Arsenal. Foto: GREG BAKER / Scanpix Denmark

Andreas Christensen ser frem til udfordringerne i Premier League, efter at han er blevet hærdet i Bundesligaen.

David Luiz, Gary Cahill og Cesar Azpilicueta.

Det er nogle af de forsvarsspillere, som 21-årige Andreas Christensen - eller bare "AC" - kommer til at kæmpe mod og spille med i Chelsea i denne sæson.

Efter en toårig lejeaftale i tyske Borussia Mönchengladbach er danskeren tilbage i London-klubben, som han blev lejet ud fra den 10. juli 2015.

Opholdet i Tyskland har gjort ham stærkere, da han har stået overfor nogle af de største stjerner og skarpeste angribere i europæisk fodbold.

- Jeg har været oppe imod en masse topangribere fra store hold. Jeg kan huske, at jeg var nervøs, før vi skulle møde Bayern første gang, da jeg spillede i Borussia. Man kan hurtigt komme til at ligne en klovn, når man spiller mod dem, sagde Andreas Christensen til London Evening Standard efter tirsdagens nederlag til netop Bayern München i en træningskamp.

- I Borussia spiller man én mod én i bagkæden, og jeg spillede overfor (Robert) Lewandowski først og derefter (Thomas) Müller, men vi vandt kampen 3-1. Alt gik godt, og det er den slags ting, som giver mig en tro på, at jeg kan være med på øverste niveau.

Danskeren fortalte også, at han stadig lige skal vende sig til det noget højere niveau, som der trods alt er i Chelsea, men at hans tilbagevenden har været god, hvor især én spiller har hjulpet ham meget.

- Den mentale side er stadig noget, som jeg skal arbejde med, men det har helt sikkert givet mig meget. Jeg er langt mere selvsikker, og jeg er klar til større ting, sagde Andreas Christensen.

- David Luiz elsker at spille fodbold, og det gør jeg også. Han er god at lære af. Han vil mig kun det bedste. Jeg har ikke snakket så meget med (Antonio) Conte omkring min rolle på holdet. Lige nu prøver jeg bare at lære alt det taktiske.

Det var dog langtfra kun i Bundesligaen, at den danske forsvarsspiller blev udfordret. Mönchengladbach var med i Champions League i sidste sæson, hvor holdet var i gruppe med Celtic, Barcelona og Manchester City.

- Jeg ved blandt andet, hvordan det er at spille mod Manchester City. Så jeg har fået en smag for de store kampe og vil gerne have flere af dem i fremtiden, lød det fra Christensen.

Chelsea spiller igen på lørdag, hvor modstanderen er italienske Inter i venskabsturneringen International Champions Cup.