Dansk forsvarsprofil er endegyldigt færdig ved EM

Den anden danske forsvarer er færdig ved EM. Mie Leth Jans er ligesom Janni Arnth færdig i turneringen.

Den danske forsvarsspiller Mie Leth Jans kommer ikke i kamp mere ved EM-slutrunden i Holland.

Midterforsvareren vrikkede om på foden i Danmarks gruppekamp mod værtsnationen og meldes ude af turneringen før lørdagens kvartfinale mod de regerende tyske europamestre.

- Jeg vil ikke kunne gennemføre en træning ordentligt, og så kan man heller ikke gennemføre en kamp, siger Mie Leth Jans til TV 2 SPORT før torsdagens formiddagstræning lidt uden for Arnhem.

- Jeg er skuffet og ked af det. Jeg er kommet for at spille ligesom alle andre på holdet, så jeg er rigtig ked af det, men samtidig skal jeg også glæde mig over, at det ikke er værre, end at jeg skal holde et par ugers pause.

Foden er i bedring, men testen onsdag gik ikke som håbet. Derfor skal landstræner Nils Nielsen, spilleren selv og Manchester City nu tage en beslutning om, hvorvidt hun skal blive i den danske EM-lejr som støtte.

- Der er ikke helt styr på det endnu. Vi er i dialog med City om, hvad der skal ske, og det finder vi forhåbentlig ud af, men planen er, at jeg i hvert fald er her til kampen på lørdag og bakker de andre op, siger Mie Leth Jans.

Landsholdet mistede tidligere i turneringen en anden forsvarsspiller, viceanfører Janni Arnth, efter et træthedsbrud i foden.

Landstræner Nils Nielsen er ærgerlig over Mie Leth Jans skade, men også fattet.

- Vi har spillere nok til at kunne stille et hold mod Tyskland, siger han.

EM-kvartfinalen mellem Danmark og Tyskland spilles i Rotterdam på lørdag med kampstart kl. 20:45.