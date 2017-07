EM-debutanter går ubesejrede videre fra gruppespillet

Østrig og Frankrig ender som nummer 1 og 2 i gruppe C og er videre til kvartfinalerne.

Østrig deltager ved sit første EM i fodbold, og nu er holdet gået videre fra gruppe C uden at tabe en eneste kamp.

Det blev en realitet, da holdet onsdag aften vandt 3-0 over gruppens prygelknabe, Island, der ender med nul point for tre kampe.

Målene i Østrigs sejr blev sat ind af Sarah Zadrazil, Nina Burger og Stefanie Enzinger.

Målet i 36. minut af Zadrazil var som følge af et målmandsdrop af de helt store fra Gudbjorg Gunnarsdottir i Islands mål.

Hun fik på forunderlig måde ikke fat på et indlæg, og bolden faldt for fødderne af Zadrazil, der nemt kunne sparke bolden i nettet.

Toer i gruppen blev Frankrig, der med 1-1 mod Schweiz, snuppede billetten videre for næsen af netop Schweiz.

På trods af at franske Eve Perisset fik et direkte rødt kort for at hive i nødbremsen og fælde en schweizisk spiller i det 17. minut, så var styrkeforholdet mere lige i kampen mellem Frankrig og Schweiz.

To minutter efter det røde kort bragte schweizerne sig foran ved Ana Maria Crnogorsevic. På en flot indøvet frisparkskombination headede hun bolden ind efter et blødt indlæg i feltet.

I det 76. minut kom udligningen så. Gaelle Thalmann i det schweiziske mål så bestemt ikke for godt ud ved den franske scoring.

Franske Camille Abily klappede resolut på mål på et frispark, og på trods af at skuddet var godt, så kom det ikke langt fra den schweiziske målmand. Hun fik hånden på bolden, men formåede alligevel ikke at stoppe den.

Dermed er Frankrig og Østrig videre til kvartfinalerne ligesom Danmark, der sikrede sig billetten mandag.