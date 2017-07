FCM tager to scoringer med hjem fra EL-nederlag

FC Midtjylland taber 3-2 til Arka Gdynia fra Polen. Foto: Jakub Kaczmarczyk / Scanpix Denmark

FC Midtjylland indkasserede en sen scoring og tabte 2-3 ude til Arka Gdynia i EL-kvalifikationen.

FC Midtjylland lever fortsat i Europa League.

Torsdag aften måtte midtjyderne dog indkassere et 2-3-nederlag ude mod polske Arka Gdynia i klubbernes første møde i kvalifikationen til Europa League.

Opgøret var i tredje runde, og der resterer en returkamp i Herning om en uge, hvor FCM med hjælp fra to scoringer på udebane skal forsøge at vinde samlet.

Det vil give adgang til den sidste kvalifikationsrunde i jagten på gruppespillet i turneringen.

Arka Gdynia blev nummer 13 i den polske liga i den seneste sæson, men klubben blev pokalvinder, og det sikrede billetten til kvalifikationsspillet.

Første halvleg udviklede sig til lidt af en målfest i Polen, da de første 30 minutter var spillet.

Brasilianske Marcus bragte flot Arka Gdynia foran 1-0, da han efter 33 minutter drejede bolden i mål.

Tre minutter senere spillede midtjyderne sig så igennem det polske forsvar, og Rilwan Hassan endte med at sparke bolden i mål og udligne til 1-1.

Der var fart på, og FCM skulle kun bruge tre minutter mere til at komme foran 2-1, da Marc Dal Hende headede bolden i mål.

Det var dog ikke slut med scoringer endnu i de første 45 minutter.

FCM-keeper Jesper Hansen begik et straffespark, og Marcus var igen på pletten og udlignede til 2-2.

Anden halvleg kunne ikke helt leve op til niveauet på scoringsfronten, men Rasmus Nissen forsøgte sig og var uheldig, da han bankede bolden på træværket efter en times spil.

Midtjyderne havde også muligheder både ved Paul Onuachu og Rilwan Hassan forinden.

Da de 90 minutter var gået, lignede det et flot 2-2-resultat for FCM, men to minutter inde i overtiden gik det galt.

Efter en dødbold blev bolden sendt ind i midtjydernes felt, hvor Rafal Siemaszko finurligt fik headet bolden i mål og dermed sikret polakkerne sejren.

Returopgøret i Herning spilles 3. august.