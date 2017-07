Korruptionsmistænkt fodboldboss er færdig i både UEFA og FIFA

Angel Maria Villar sidder lige nu varetægtsfængslet i Spanien. Foto: ATTILA KISBENEDEK / Scanpix Denmark

Angel Maria Villar er fratrådt som vicepræsident efter mistanke om korruption i både Det Europæiske- og Det Internationale Fodboldforbund.

Angel Maria Villar, som er fængslet i Spanien for mistanke om korruption, træder tilbage som vicepræsident i både Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det oplyser begge forbund torsdag.

Villar tilbød onsdag at trække sig som vicepræsident og medlem af eksekutivkomitéen i UEFA med øjeblikkelig virkning.

UEFA-præsident Aleksandar Ceferin accepterede Villars opsigelse og takkede ham for mange års tjeneste i europæisk fodbold.

- Efter opsigelsen har Villar ikke længere nogle officielle funktioner i vores organisation, lyder det fra UEFA.

På grund af den igangværende korruptionssag i Spanien har Uefa ikke yderligere kommentarer, meddeler forbundet.

Lidt senere torsdag kom samme melding fra FIFA, som også accepterede Villars opsigelse.

Villar blev arresteret i Spanien i sidste uge i en undersøgelse af korruption i Det Spanske Fodboldforbund (SFF). Villar har været præsident for SFF siden 1988.

Spansk politi arresterede også Villars søn, som hedder Gorka, samt to andre ansatte i forbundet. Det skete under en ransagning af forbundets hovedkvarter.

De fire er blandt andet mistænkt for matchfixing på internationalt niveau, bestikkelse og for at forfalske dokumenter.

67-årige Villar, som er tidligere spansk fodboldspiller, er mistænkt for blandt andet at have misbrugt sin position til at begå underslæb med forbundets penge.

Villar, som er suspenderet fra præsidentembedet i SFF i et år som følge af den verserende sag, har afvist alle beskyldninger.

Juan Luis Larrea blev tirsdag indsat som midlertidig præsident i SFF, og han fortalte ved den lejlighed, at han er sikker på, at anklagerne mod Villar ikke er sande.

- Jeg vil aldrig sige, at jeg ikke er Villars ven. Jeg har fuld tiltro til, at forbundet er blevet drevet på en korrekt måde.

- Denne uge har været meget vanskelig. Det er, som om jeg har fået hugget en arm af. Jeg har et meget tæt forhold til Villar, sagde 64-årige Larrea.