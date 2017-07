Træner roser Bendtner efter Champions League-kamp

Nicklas Bendtner og Kåre Ingebrigtsen spiller returkamp mod Celtic på hjemmebane i næste uge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Scanpix

Bendtner spillede en god kamp trods manglende mål, mener Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen.

Der var rosende ord til den tidligere danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner, efter at han og Rosenborg sikrede sig et godt udgangspunkt i Champions League-kvalifikationen, da de ude spillede 0-0 mod skotske Celtic.

Det var derfor en tilfreds Rosenborg-træner, der efter kampen satte ord på danskerens præstation.

- Det var klasse i dag, det var en super præstation. Han gjorde, som vi havde snakket om og holdt på bolden, han fik chancer, og han satte chancer op, siger Rosenborgs træner, Kåre Ingebrigtsen, til VG.

Træneren blev efterfølgende spurgt ind til, om det var Bendtners bedste præstation for holdet.

- Det kan godt være, for det er et godt hold, siger Ingebrigtsen.

Nicklas Bendtner havde efter 76 minutter muligheden for at blive den store helt i Skotland, men han misbrugte en chance for nært hold, da den danske holdkammerat Mike Jensen spillede ham fri.

- Jeg troede, bolden ville komme anderledes, så jeg fik ikke helt ram på den, siger han til VG.

De norske mestre mødte et skadesramt Celtic-hold, hvor danske Erik Sviatchenko var blandt de, der sad udenfor. Heller ikke Celtics største stjerne, Moussa Dembele, var med onsdag aften.

Der er returopgør på Lerkendal om en uge.