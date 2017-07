EM-profil kender alt til tysk målsluger: - Hun er pisse irriterende

Sanne Troelsgaard spiller til daglig sammen med den tyske angrebsstjerne Anja Mittag, og det er noget af en mundfuld, der venter det danske forsvar.

- Hun er en kæmpe stjerne i Tyskland, lyder det fra Sanne Troelsgaard.

Det samme gør sig gældende i FC Rosengård, hvor danskeren deler omklædningsrum med Anja Mittag. De to fodboldspillere har været klubkammerater siden slutningen af marts, hvor den tyske stjerne kom til fra Wolfsburg.

Derfor er Troelsgaard yderst velvidende om 32-årige Mittags kvaliteter, og ud fra dem kan hun med lethed konkludere, at det er en spiller, som det danske hold ikke må slippe af syne.

- Hun er pisse irriterende at spille overfor. Hun kan lige pludselig bare score et eller andet mål, hvor man tænker, ’hvordan fik du lige den ind’, og det må ikke ske på lørdag, siger den danske midtbanespiller.

- Hun scorer rigtig mange mål, hvor hun lige placerer sig det rigtige sted.

Skal stoppes med fysik

Anja Mittag har spillet på det tyske landshold i over et årti og har med 50 mål i sine foreløbige 157 kampe sat en fed streg under sin betydning for holdet.

Men selvom der er en masse succes gemt i hende, så mener Sanne Troelsgaard at have nøglen til at gøre det svært for den tyske angriber.

- Vi skal ind på hende fysisk. Hun kan godt blive irriteret, når hun bliver ramt på fysikken. Så vores to forsvarsspillere skal ind og skubbe til hende.

Udover at være hård ved Mittag rent fysisk og ligge tæt på hende, så skal det danske hold også forsøge at stoppe hendes tyske medspillere. Mittag er nemlig ikke en spiller, der gør tingene på egen hånd.

- Hun er en spiller, som har brug for flere gode spillere omkring sig. Hun kan godt lave noget selv, men hun er ikke en individuel spiller. Hun er meget afhængig af, om hendes medspillere kan spille hende godt op, slutter Sanne Troelsgaard.

EM-kvartfinalen mellem Danmark og Tyskland spilles i Rotterdam lørdag aften.