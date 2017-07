Forbund fyrer racismeramt fodboldlandstræner i Grønland

Det var formanden for Det Grønlandske Fodboldforbund (GBU), John Thorsen, der afleverede fyresedlen. Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Det Grønlandske Fodboldforbund blev "træt af balladen" omkring den farvede landstræner Tekle Ghebrelul.

Den grønlandske landstræner i fodbold, Tekle Ghebrelul, er efter fire års ansættelse pludselig blevet fyret med øjeblikkelig virkning. Det skriver Sermitsiaq.

Det var formanden for Det Grønlandske Fodboldforbund (GBU), John Thorsen, der afleverede fyresedlen. Forklaringen var, at et flertal i bestyrelsen var "træt af al den ballade, der var omkring landstræneren".

Forud for fyringen var den farvede landstræner blevet udsat for racisme på de sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor han blev udstillet som en bananspisende abe.

Manden bag den elektroniske besked blev senere suspenderet af fodboldforbundet.

Torsdag havde Tekle Ghebrelul et møde med den lokale klubbestyrelse i B-67 i Nuuk, hvor han også er træner. Her var dagsordenen at finde en konstruktiv løsning på racismeepisoderne.

Under dette møde foreslog landstræneren, at formanden for GBU blev indkaldt, så grundlaget for diskussionen blev styrket.

John Thorsen takkede ja til invitationen. Men helt uventet for Tekle Ghebrelul var det med en fyreseddel til ham.

Den nu forhenværende landstræner aner ikke, på hvilket grundlag han er fyret.

- Det må jeg til at finde ud af, siger han.

Ifølge Sermitsiaq er Tekle Ghebrelul blevet beskyldt for tidligere at have rusket eller slået et barn i forbindelse med de racistiske angreb.

- Jeg får at vide, at jeg har slået eller rusket et barn. Men hvor er barnets forældre? Jeg har aldrig fået nogen konkret henvendelse fra forældrene. Det er det pure opspind. Jeg er chokeret over, at man fyrer mig på det grundlag uden først af have hørt min version af de anklager, der rettes mod mig, siger han til Sermitsiaq.

Efter fyringen af landstræneren har John Thorsen valgt at trække sig som formand i GBU.

Fyringen var en beslutning, som han ikke kunne stå inde for, lyder hans begrundelse.