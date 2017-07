Korsbåndsskadet Simon Makienok står foran lang pause

I 2013 spillede angriberen seks A-landskampe for Danmark. Dengang spillede han til daglig for superligaklubben Brøndby, der året efter solgte ham til Palermo. Foto: Andrew Yates / Scanpix Denmark

Simon Makienok har revet sit korsbånd over i højre knæ. Dermed er store dele af hans sæson spoleret.

Den tidligere landsholdsangriber Simon Makienok Christoffersen har fået den værst tænkelige start på sit ophold i den hollandske klub FC Utrecht.

I forberedelserne frem mod sæsonstart er alt ellers gået vel for den to meter høje dansker, men nu står en skade til at spolere store dele af sæsonen.

I den afsluttende træning frem mod torsdagens Europa League-kamp mod Lech Poznan rev Makienok korsbåndet over i det højre knæ, skriver Utrecht på klubbens hjemmeside.

Dermed var han ikke med i torsdagens nullert mod polakkerne, og der går formentlig mindst et halvt år, før han igen kan begynde at træne. Det ærgrer Utrecht-træner Erik ten Hag.

- Det er et stort slag for ham. Han var udset til at spille en stor rolle i vores angreb, og han var blevet bedre og bedre under forberedelserne. Hans skade er et alvorligt tilbageslag for os, siger træneren.

A post shared by SIMON MAKIENOK (@smakienok) on Jul 27, 2017 at 1:10pm PDT

På det sociale fotomedie Instagram skriver Makienok, at han efter sæsoner med begrænset succes i Palermo, Charlton og Preston følte, at han igen var på vej mod sit topniveau.

- Efter nogle svære år på og uden for banen, så skulle det her have været min sæson. Jeg har været i den bedste form og haft den bedst fornemmelse i flere år.

- Men nu er det hele forsvundet på et sekund med min anden korsbåndsskade i knæet. Jeg er helt nede i øjeblikket. Men tag ikke fejl, jeg kommer stærkt tilbage, skriver Makienok.

I 2013 spillede angriberen seks A-landskampe for Danmark. Dengang spillede han til daglig for superligaklubben Brøndby, der året efter solgte ham til Palermo.