Tysk landstræner: Danmark er meget mere end Harder

Pernille Harder i kamp for Danmark mod Norge ved EM. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Tysklands landstræner Steffi Jones ser mange styrker på det danske hold før lørdagens EM-kvartfinale.

Det danske kvindelandshold skal lørdag op imod de regerende europamestre fra Tyskland i EM-kvartfinalen.

Før kampen i Rotterdam udtrykker Tysklands landstræner, Steffi Jones, stor respekt for det danske hold.

- Naturligvis er Pernille Harder en nøglespiller for Danmark, men danskerne er også gode over kanterne og hurtige på omstillinger, siger Steffi Jones fredag på et pressemøde.

Hun fremhæver danskernes anden gruppekamp - nederlaget på 0-1 til Holland - som et eksempel. Her skabte Danmark den ene store chance efter den anden efter pausen.

- Mod Holland kunne man virkelig se, hvor stærke de er. Det må vi passe på, siger Steffi Jones.

Landstræneren har samtidig noteret sig, at danskerne har stået solidt defensivt og hidtil blot lukket et enkelt mål ind i turneringen. Det var på et straffespark i 0-1-nederlaget til Holland.

- Vi har set deres kampe, analyseret dem og vist vores spilere nogle løsninger. Dem vil vi naturligvis ikke fortælle, siger hun.

Tyskland har vundet EM seks gange i træk og siddet på den europæiske trone siden 1995.

Der er kampstart lørdag klokken 20.45.