Tysk målkvinde roser Harder: - En af verdens bedste og ustoppelig

Der er stor respekt for den danske profil Pernille Harder forud for EM-kvartfinalen mellem Tyskland og Danmark.

Søndag står Danmark over for en svær modstander til EM. Kvartfinalen byder på et opgør mod Tyskland, der, udover at være forsvarende olympisk mester, også er forsvarende europamester seks mesterskaber i træk.

Det tyske landshold har respekt for Danmark, men specielt én dansker er det store fokuspunkt forud for kampen.

Pernille Harder.

Almuth Schult, der er målmand for Tyskland, spiller til daglig sammen med Pernille Harder i den tyske klub Wolfsburg. Her har den danske offensivspiller ofte en stor rolle – ligesom hun har det på det danske landshold.

- I Danmarks angreb er Pernille Harder omdrejningspunktet. Jeg synes, at hun er en af verdens bedste spillere. Hun er hurtig, hun har en rigtig god teknik og gode skud, siger Almuth Schult til TV 2 SPORT.

Ustoppelig i Wolfsburg

Siden Pernille Harders skifte fra Linköping i Sverige til Wolfsburg ved årsskiftet har den tyske målmand flere gange fået smagsprøver på danskerens kvaliteter. De kvaliteter håber Almuth Schult at sætte en stopper for, så Tyskland kan gå videre til semifinalen.

- Forhåbentlig kan jeg stoppe hende. I det seneste halve år, hvor hun har spillet for Wolfsburg, har hun nærmest været ustoppelig. Hun går altid efter mål, skyder altid og går ofte i dybden – det er meget svært for et forsvar at stoppe hende. Så jeg krydser mine fingre for, at vi kan gøre det.

Mens Danmark indkasserede et nederlag til Holland i gruppespillet, har Tyskland endnu ikke prøvet at gå fra banen som taber ved dette europamesterskab. I deres gruppespilskampe er det blevet til 0-0 mod Sverige og sejre på henholdsvis 2-1 over Italien og 2-0 over Rusland.

Kvartfinalen mellem Tyskland og Danmark spilles lørdag kl. 20.45.