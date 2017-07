Andreas Cornelius scorer syv mål i testkamp

Andreas Cornelius scorede masser af mål for FC København, og nu viser han også sine evner for sin nye klub. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Andreas Cornelius var i målhumør i en testkamp for sin nye italienske klub, Atalanta. Nicolai Jørgensen scorede også for Feyenoord.

Fem danske angribere scorede mål rundt omkring i Europa, da de lørdag spillede testkampe for deres respektive klubber.

Andreas Cornelius nettede hele syv gange, da Atalanta lørdag besejrede schweiziske FC Steinach med hele 18-0.

Martin Braithwaite fik hjemmebanedebut for sin nye engelske klub, Middlesbrough, og angriberen hilste på hjemmebanepublikummet ved at score det første af Middlesbroughs mål i 2-1 sejren over Augsburg.

I anden halvleg var han tæt på at blive dobbelt målscorer, men stolpen reddede tyskerne.

Et andet sted i England var en anden dansk angriber også i målhumør.

Inden dagens opgør mellem Brentford og Celta Vigo havde Lasse Vibe scoret tre mål i fem testkampe for Brentford, og lørdag var han igen på pletten.

Brentford vandt kampen 2-1, og desuden var Henrik Dalsgaard og Andreas Bjelland også med for Brentford, mens Pione Sisto var eneste dansker i Celta Vigos startopstilling.

I Tyskland kom Viktor Fischer ind for Mainz, og han blev matchvinder i slutminutterne mod engelske Newcastle, da han scorede til 2-1.

Han var ikke den eneste danske matchvinder lørdag, da Nicolai Jørgensen scorede sejrsmålet til 1-0 for sin hollandske klub Feyenoord, som vandt over spanske Real Sociedad.