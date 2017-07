Dansk landstræner får som ønsket: Kamp mod 'legendariske' Tyskland

Med seks europamesterskaber i træk bliver Tyskland en stor mundfuld for Danmark. Men det er ikke desto mindre, hvad landstræneren havde håbet på.

- Jeg synes, at det er en fantastisk kamp at få. Det var lige præcis det, jeg havde håbet på hjemmefra - at gå videre fra gruppen og så få chancen for at spille mod Tyskland.

Så klar i mælet er kvindelandsholdets chef, Nils Nielsen, om kvartfinalemødet med vores naboer mod syd.

Kampen, der kan sende Danmark i semifinalen, er mod et tysk landshold, som landstræneren har stor respekt for.

- Tysklands kvindehold er fuldstændigt legendarisk. De har lavet nogle resultater og gjort nogle ting gennem 20-30 år, som der overhovedet ikke er nogen andre, der kan sige, at de har gjort i nogen sportsgren, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Det er helt fantastisk, hvad de har præsteret. Og hvis vi får chancen for at slå dem af tronen, så vil det være noget af det største. Selvom chancen er minimal, går vi stadig 110 procent efter det.

Tyskland gjorde næsten rent bord i sin gruppe. Kun Sverige, som tyskerne slog i OL-finalen sidste år, kunne tage point fra dem. Den kamp endte 0-0.

Nu står Danmark over for sin største mundfuld ved slutrunden, og hvilke ord, der skal være de sidste fra den danske landstræner til hans spillere, er endnu ikke fastlagt.

- Det har jeg ikke helt besluttet endnu. Men det er i hvert fald sikkert, at den her kamp, den kan ikke spilles om. Det kan godt være, at sandheden er, at vi - hvis vi ikke skal have klaphatten på - kan vinde den her kamp en ud af ti. Hvis vi spiller ti gange, så vinder vi maksimalt den ene, men så må vi kraftedeme gøre alt det, vi kan, for at det bliver lørdag.

Danmarks forsøg på at slå Tyskland af EM-tronen udspiller sig i Rotterdam lørdag aften.

De øvrige tre kvartfinaler ser således ud: Holland-Sverige, Østrig-Spanien og England-Frankrig.