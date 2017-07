Europamestrene respekterer Danmark: - De har klasse

Den tyske målmand Almuth Schult forbereder sig ekstra godt på den danske offensiv før kvartfinaleopgøret mod Danmark.

Med seks guldmedaljer fra de seneste seks europamesterskaber har de tyske fodboldkvinder historikken med sig.

Hvis de skal holde liv i håbet om for syvende gang i træk at få guld, skal de slå Danmark lørdag aften, når de to landshold mødes i EM-kvartfinalen.

Men selvom tyskerne har favoritrollen, så tror de ikke, at opgøret bliver en nem omgang.

- Vi respekterer dem. De har klasse, og nu er de i kvartfinalen. De er ikke et hold, der er heldige med at være i kvartfinalen - de spillede godt. De slog Norge, som var finalist ved det seneste europamesterskab. De er et godt hold, som har udviklet sig over de seneste år, og det er derfor, de er i kvartfinalen nu, siger Almuth Schult TV 2 SPORT.

Den tyske målmand har et godt genskab til Danmark. Til daglig spiller hun sammen med Pernille Harder, der har været en af Danmarks bedste spillere ved slutrunden i Holland.

Derfor ved Schult, at hun skal forberede sig godt på de danske offensive spillere, hvis Tyskland skal trække sig sejrrigt ud af naboopgøret.

- Jeg analyserer video og kigger blandt andet på, hvordan de placerer sig på hjørnespark og frispark. Og så kigger jeg på, hvilken slags chancer, de har haft i andre kampe. Om de kan lide at gå dybt i banen, eller om de skyder udefra. Det er den slags analyser, jeg laver, i stedet for at koncentrere mig om mig selv.

Foruden Pernille Harder lægger den tyske landsholdsspiller vægt på to andre danskere. Sanne Troelsgaard, der scorede Danmarks mål mod Belgien, og Nadia Nadim.

- De har også andre gode spillere som Nadim, der er meget hurtig og spiller i USA. Danmark er et godt hold, så det bliver en hård kamp.

Kvartfinalen mellem Danmark og Tyskland spilles i Rotterdam med kampstart kl. 20:45.