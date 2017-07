FC København skuffer med nulløsning mod Hobro i Parken

Gæsterne fra Hobro var tættest på at komme på måltarvlen i Parken. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Tre gange stod træværket i vejen for Hobro, der var tættest på sejr mod et svagt spillende FC København-hold.

Panderynkerne hos Ståle Solbakken er formentlig ikke blevet mindre efter lørdagens kamp mod Hobro IK.

En sløj præstation resulterede i en nulløsning mod oprykkerne, og dermed har FC København fortsat den første hjemmebanesejr til gode i denne sæson af Alka Superligaen.

Hobro var suverænt det bedste hold i første halvleg, og værterne skal nok sende en tak til træværket i Parken, der tre gange forhindrede gæsterne i at score.

Særligt defensiven har været det store problem for FCK i sæsonstarten, og det var ikke anderledes lørdag. Hobro voldte værterne store problemer i kampens indledning.

Quincy Antipas var tæt på at give gæsterne en drømmestart efter bare 50 sekunder. Overliggeren stod dog i vejen, da angriberen trykkede af langt udefra.

Efter 14 minutter var det så stolpens tur til at redde FCK, da Pål Alexander Kirkevold pludselig stod helt fri tæt under mål.

Værterne virkede rådvilde og var heldige med at gå til pause med 0-0.

FCK kom en smule bedre ud til anden halvleg, men løverne havde dog svært ved for alvor at blive farlige.

Farlige var Hobro til gengæld, men for tredje gang i kampen stod træværket i vejen. Denne gang for indskiftede Edgar Babayan, der kom til en afslutning efter et hjørnespark.

Målene udeblev dog, og dermed skuffer FC København for anden hjemmekamp i træk. Hobro derimod kan rejse hjem til Nordjylland med et fortjent point, som bringer dem op på i alt fire point efter sæsonens første tre kampe.