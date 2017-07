Højre back-position giver Ståle Solbakken hovedbrud

Ståle Solbakken har flere problemer, end han bryder sig om. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

En skade til Nicolai Boilesen giver Ståle Solbakken og FC København store problemer i højre forsvarsside.

FC København skuffede lørdag endnu en gang i denne sæson, da holdet på hjemmebane måtte nøjes med 0-0 mod Hobro i Superligaen.

Dermed skuffede de danske mestre endnu engang, og som ekstra malurt i bægeret måtte Nicolai Boilesen undervejs i første halvleg lade sig udskifte med et brækket brystben.

FCK har efterfølgende meldt ud, at Boilesen er ude i de næste fem til seks uger, og det giver holdet store problemer på højreback, hvor de normale alternative alle er ramt af skader.

Situationen bekymrer FCK-træner Ståle Solbakken før onsdagens returkamp i kvalifikationen til Champions League, hvor FCK skal vende 0-1 fra det første opgør mod makedonske Vardar.

- Vi har jo egentlig så mange, der kan spille højreback, men Tom Høgli er skadet.

- Mads Roerslev spillede en træningskamp for U19-holdet mod Chelsea forleden, men det så ikke godt ud. Vi får at se, hvad vi gør, siger Solbakken.

FCK havde mod Hobro det normale førstevalg Peter Ankersen med på bænken. Den danske landsholdsback har været ude med en brækket ankel siden maj, men trods dagens bænkplads bliver han næppe klar til onsdag.

- Chancen, for at han spiller, er ikke god. Hvis det nu havde været en rolig kamp, så kunne han måske have fået de sidste 15-20 minutter på banen, siger Solbakken.

Dermed skal FCK formentlig finde et femte alternativ frem til onsdagens vigtige returkamp, og her kan valget ende med at falde på kantspilleren Nicolaj Thomsen, der spillede anden halvleg på backen i kampen mod Hobro.

- Thomsen kan spille den. Han løste det, men det er en situation, som ikke er god. Vi må tænke os rigtigt grundigt om for at finde ud af, hvad vi skal gøre, siger han.

FC København står efter tre kampe i Superligaen noteret for fem point.