Landsholdets dribledronning runder fornem milepæl: - Det er med stor stolthed

Katrine Veje spiller lørdag aften sin landskamp nummer 100 for det danske landshold. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Katrine Veje runder i aften et skarpt hjørne, når hun spiller sin landskamp nummer 100 for Danmark.

Når og hvis Katrine Veje i aften løber på banen mod Tyskland, så er det en stor drøm i venstrekantens 26 år lange liv, som går i opfyldelse.

Dermed vil hun nemlig runde sin kamp nummer et hundrede på det danske a-landshold.

- Jeg kommer uden tvivl til at få en følelse af stor glæde og en enorm stolthed. Det er rigtig stort at få 100 kampe på landsholdet, siger hun.

Katrine Veje i aktion i sin anden landskamp for Danmark. Her i august 2009 mod Skotland. Foto: Keld Navntoft / Scanpix

Den lynhurtige kantspiller fik debut på a-landsholdet i juli 2009; kort før EM i Sverige, som hun også var en del af.

- Ja, det var en venskabskamp mod England på Gladsaxe Stadion. Jeg husker det tydeligt.

Og dengang turde den 17-årige fodboldspiller ikke drømme så stort, som hun har taget det til.

- I så ung en alder, tror jeg ikke, at man tør drømme om at runde de 100 kampe en dag. Men drømmen var helt sikkert, at jeg skulle deropad.

Jeg gik lidt død i det i Sverige de sidste seks måneder. Så det var meget rart at komme tilbage. Katrine Veje om sit første udenlandsophold

Altid haft noget specielt over sig

Der er mange gode grunde til, at Katrine Veje er nået så langt, som hun er - og flere af dem vil hun gerne dele.

Hun voksede op i Middelfart og var allerede fra de tidlige år i folkeskolen altid med drengene ude, når der blev spillet fodbold. Og hun havde ingen problemer med at følge med dem. Faktisk var hun så god, at hun, sammen med en veninde, i flere år spillede på det bedste drengehold i byen.

Katrine Veje spillede på hold med Christian Eriksen i Middelfart. De to er stadig gode venner den dag i dag. Foto: Privatfoto

Efter mange år i trygge rammer ved Lillebælt rykkede hun i 2005 til Vejle for at spille i Danmarks bedste pigerække, og det var også her omkring, at modstanderholdene rundt i hele landet begyndte at lægge mærke til den hurtige venstrekant.

- Veje har altid været dygtig af sin alder. Hun har altid haft noget specielt over sig og kunne allerede dengang sætte 1, 2, 3 mand af, siger landsholdskammerat, Simone Boye, der dengang spillede i Skovlunde IF.

Efter år ét i Vejle flyttede Veje, som hun nærmest kun bliver kaldt, tilbage til Fyn og OB, og så gik det ellers stærkt.

Pludselig stod hun noteret for for 37 u-landsholdskampe og 11 mål, og den tid tænker hun også tilbage på med stor kærlighed.

- Vi blev nummer 3 ved EM i Schweiz og skulle så til VM på New Zealand. Det var en kæmpe oplevelse.

Katrine Veje har brugt mange minutter i OB-trøjen. Foto: Privatfoto

Udlandet var en stor mundfuld

Efter 4 år i OB, hvor hun også havde fået landsholddebut tog hun sit første 'rigtigt' store skridt - at flytte til udlandet.

- En af de store milepæle i min fodboldkarriere var, da jeg tog skridtet og skiftede fra OB til Malmö i 2011. Det var rigtig stort for mig dengang.

Jeg havde en træner, som var enorm dedikeret og kom med power til hver træning. Hun lærte mig, at jeg skulle være stolt over det, jeg kunne Katrine Veje om sin amerikanske træner

Hun spillede to sæsoner i det svenske indtil 2014, hvorefter hun flyttede tilbage til Danmark, denne gang til topholdet Brøndby, og det var en vigtig beslutning, når hun ser tilbage den dag i dag.

- Jeg gik lidt død i det i Sverige i de sidste seks måneder. Så det var meget rart at komme tilbage.

Her mærkede Katrine Veje på egen krop, hvad det vil sige ikke at være faldet helt til udenfor banen, og så kunne hun heller ikke få sit spil til at fungere.

- Men så kom jeg hjem igen og til Brøndby, og der hev træneren mig virkelig op. Jeg fik chancen der, og så blev jeg glad for fodbold igen.

Katrine Veje i aktion for FC Malmö. Foto: Privatfoto

Heller ikke Simone Boye, der på det tidspunkt spillede i Brøndby, kunne undgå at lægge mærke til, hvad Sverige havde gjort ved Veje.

- Da hun kom hjem fra Sverige, havde hun svært ved at finde sit niveau. Men jeg synes, at hun fandt sig selv ret hurtigt igen, og siden er det gået opad, siger hun.

Har taget det amerikanske med sig

Veje fik hurtigt en vigtig plads på Brøndby-holdet, og hun følte sig godt tilpas, men alligevel trak udlandet stadig i hende. I juli 2015 fløj hun over Atlanten for at spille for Seattle Reign, og selv om opholdet ikke varede længere end seks måneder, har det sat dybe spor hos hende.

- Jeg lærte så meget i den periode. Jeg havde en træner, som var enormt dedikeret og kom med power til hver træning. Hun lærte mig, at jeg skulle være stolt over det, jeg kunne. Jeg har taget meget af det amerikanske med hjem til Brøndby og på landsholdet, og det har haft stor betydning for min udvikling.

Katrine Veje spillede seks måned i USA i Seatte Reign. Foto: Privatfoto

Siden opholdet i USA er hun vendt tilbage til Brøndby, hvor hun flere gange er blevet dansk mester og pokalmester, og i 2017 kårede liga-trænerne hende til Årets Profil i 3F-ligaen.

- Det er jeg meget stolt af. Jeg har holdt min udvikling, fordi jeg har haft den rette vilje og indstilling. Og så lærte jeg i USA, at det er vigtigt at have en målsætning, så det har holdt mig kørende.

Men her stopper det ikke. Efter EM går turen igen udenlands for Veje, der skal spille i den franske storklub Montpellier.

Jeg havde meget hjemve, da jeg var yngre. Der havde jeg gode mennesker på u-landsholdene, som tog hånd om mig og passede på mig. Katrine Veje

Tryghed fremfor alt

Katrine Veje fyldte 26 somre i juni måned, så det er altså på relativt kort tid, at hun har oplevet alt det ovenstående. Der er ingen tvivl om, at hun har været et åbenlyst talent på en fodboldbane fra start, men faktisk er det udenfor banen, det først og fremmest skal fungere, før hun kan spille godt.

- Den største grund, til at jeg er nået hertil, er støtten fra min familie og mine venner. Jeg er en tryghedsperson med stort t. Trygheden på banen fungerer kun, hvis jeg har det godt udenfor banen.

Netop dén følelse mærkede Katrine for alvor tilbage i tiden på u-landsholdene, hvor trænerne måtte tage ekstra hånd om hende.

Jubel efter en 3. plads ved EM i Schweiz med U-17 landsholdet. Herefter gik turen ved til VM i New Zealand. Foto: Privatfoto

- Jeg havde meget hjemve, da jeg var yngre. Men der havde jeg gode mennesker på u-landsholdene, som tog hånd om mig og passede på mig. Det er en stor del af grunden til, at jeg står her i dag.

Episoden i Sverige er også et eksempel på, hvordan Katrine Veje reagerede, da hun ikke følte sig godt tilpas og savnede sin familie i Danmark. Så havde hun også svært ved at præstere hundrede procent på banen, og hun mistede lysten til fodbold.

Vi forventer os noget af Veje

Netop trygheden er noget, som Katrine Veje har haft længe på landsholdet, som hun efterhånden har været en del af i otte år. Og det er noget, som hendes landsmand, Sanne Troelsgaard, har bidt mærke i.

- Hun tager mere og mere ansvar. Vi kan forvente os noget af hende, og selv om hun er yngre end os, så er hun en med meget erfaring. Hun er meget vigtig for holdet.

At hun skal spille sin kamp nummer 100 i så stor en kamp, det bliver fantastisk for hende og fantastisk for holdet. Sanne Troelsgaard om Katrine Vejes jubilæum

Og også udenfor banen fylder Katrine Veje meget.

- Hun har tillid til én. Hun er en meget smilende og eftertænksom person. Hun kan også godt tage lidt fis og ballade med os andre. Så hun er en god blanding, siger Sanne Troelsgaard, som bliver bakket op af Simone Boye.

- Veje er en lille fjollegøj. Hun giver godt humør og fortæller gode historie. Hun er der altid, hvis man har lyst til at lave sjov.

Katrine Veje var med til at sikre Danmark en plads i semifinalen ved EM i Sverige i 2013. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Scanpix Denmark

Jubilæumskamp skal løfte Veje

Og sjov er der pt. masser af i den danske lejr, men også seriøsitet. Holdet skal nemlig spille kvartfinale mod Tyskland ved EM. En kvartfinale som Katrine Veje var med til at sikre, da hun scorede det eneste mål mod Norge, da Danmark vandt 1-0 i sidste gruppekamp.

- Billederne taler for sig selv. Jeg var lykkelig og lettet. Jeg var virkelig stolt over endelig at få scoret og hvilken fantastisk kamp at gøre det i.

Jubel omkring Katrine Veje efter hendes scoring mod Norge ved EM. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Og kvartfinalen bliver mindst ligeså særlig for Katrine Veje - det er nemlig hendes jubilæum.

- Det bliver vildt. At hun skal spille sin kamp nummer 100 i så stor en kamp, det bliver fantastisk for hende og fantastisk for holdet. Jeg glæder mig til at se hende shine i sin jubilæumskamp. Jeg ved, hun har set frem til den her kamp længe. Så hun glæder sig, og hun skal fejres, siger Sanne Troelsgaard.

- Nu skal jeg lige starte inde først. Men det er stort at få 100 kampe på landsholdet, ingen tvivl om det, afslutter Katrine Veje med at stort smil på læben.