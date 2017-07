Landstræner om udsat kvartfinale: - Vi nåede at råbe kampråb

Lørdag aften blev Danmarks EM-kvartfinale mod Tyskland udsat, og det er en hel fair beslutning, mener den danske landstræner.

- Jeg har aldrig prøvet noget lignende, lød det fra en regnvåd landstræner.

Få minutter forinden var EM-kvartfinalen mellem Danmark og Tyskland blevet udsat til søndag.

- Vi var klar til at spille til sidst. Vi nåede at råbe kampråb, og så får vi at vide, at den er aflyst. Men det er en fair beslutning, så nu gør vi os klar til i morgen, lyder det fra Nils Nielsen til TV 2 SPORT.

Det ville være for farligt

Regnen silede ned over Sparta Stadion i Rotterdam en time op til kampstart. Herefter blev kampen udsat et par gange, mens frivillige prøvede at få vandet væk fra banen.

Over en time efter det officielle kamptidspunkt kom meldingen fra UEFA så om udsættelsen.

- Banen var på det tidspunkt for farlig at spille på. Det ville ikke være godt for nogen, overhovedet, siger landstræneren.

Nils Nielsen og den tyske cheftræner, Steffi Jones, kigger på den våde bane. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

- Mange af vores spillere tog det med godt humør, men jeg tror, at mange af dem gerne ville have spillet her til aften.

Nu ligger det fast, at det nye kamptidspunkt er søndag middag klokken 12:00, og der er ikke mange timer til.

- Spillerne skal hjem, så de kan få noget at spise. Så skal de op og sove, så de kan være klar til i morgen, og jeg kan love dig for, at vi er klar, siger Nils Nielsen.

Følg Danmarks EM-kvartfinalen mod Tyskland på sport.tv2.dk.