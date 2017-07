Neymar i slagsmål med medspiller under træning

Nélson Semedo og Neymar. Foto: Scanpix

Stjernen er på rygtebasis på vej til Paris Saint-Germain, og fredag røg han i slagsmål med en ny holdkammerat.

FC Barcelonas brasilianske stjernespiller, Neymar, røg fredag i totterne på Nélson Semedo, holdets nyindkøbte forsvarsspiller.

Sammenstødet fandt sted under et træningspas i Miami, USA, hvor Barcelona er på træningsturné inden sæsonstarten.

VIDEO: Angry Neymar after fight with Semedo during the training session. [Daily Mail] pic.twitter.com/o1x6rAN7Mb — Barça News Forum (@BarcaNewsForum) July 28, 2017

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter sammenstødet sparkede Neymar vredt til en bold og forlod træningen.

Den 25-årige brasilianer er ifølge vedholdende rygter på vej til at bytte Barcelona ud med Paris Saint-Germain i en aftale, der vil gøre ham til verdens dyreste fodboldspiller.

Efter sammenstødet på træningsanlægget i Miami trygler hans holdkammerater Neymar om at blive i klubben.

- Det er sandt, at der skete noget under træningen. Der er meget snak om Neymar lige nu, og det forstærker også snakken om denne episode.

- Jeg synes, han er en af de bedste i verden. Han bidrager med så meget til holdet, og jeg håber, at han bliver her mange år. Vi ønsker selvfølgelig alle, at han bliver hos os, siger midtbanespiller Andrés Iniesta.

Angriber Luis Suarez siger, at Neymar bør beslutte sig om sin fremtid snart.

- Så snart han tager en beslutning, så bliver det bedre for os og ham. Han vil informere os, når han er klar, og jeg vil støtte ham. Jeg vil have ham til at blive, men vores forhold vil ikke ændre sig uanset hvad, siger Suarez.

Det franske hold vil angiveligt betale 218 millioner euro (omkring 1,6 milliarder kroner) for Neymar.