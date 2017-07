Sønderjyske-anfører tager ansvaret for nederlag

Marc Pedersen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Sønderjyske-anfører Marc Pedersen var skuffet over sit mandskab, der fredag tabte hjemme til FC Helsingør i Superligaen.

Sønderjyske måtte fredag aften indkassere sæsonens første nederlag i Alka Superligaen, da holdet hjemme tabte 1-2 til oprykkeren FC Helsingør.

En tidlig scoring fra Philip Zinckernagel sikrede ellers sønderjyderne en drømmestart på opgøret efter bare otte minutter - og herefter gik det ned ad bakke, mener Sønderjyske-anfører Marc Pedersen.

Efter kampen tog han ansvaret for, at Sønderjyskes spillere ikke leverede varen i nederlaget.

- Nu har jeg spillet hernede i to år. Vi har før haft kampe, hvor vi har spillet ringere, end vi gjorde i dag og alligevel fået point.

- Der må jeg som anfører sige, at så har jeg ikke gjort mit arbejde godt nok og sat folk ordentligt op til den opgave, vi stod over for i dag, siger Marc Pedersen.

Om ti dage får sønderjyderne mulighed for at rejse sig, når AGF kommer på besøg i Haderslev.

- Jeg skulle gerne føre holdet i samtlige kampe, og det starter allerede i morgen, når vi møder ind til træning, for der er ingen tvivl om, at der er ikke nogen, der er tilfredse med det, vi leverede i dag.

- Jeg er sådan set ligeglad med, om vi spillede godt, men vores værdier skal være i spil til hver kamp, og det var de ikke i dag, siger Marc Pedersen.

Han havde stor ros til gæsternes spillere efter nederlaget.

- Jeg synes, at vi startede meget godt og kom foran tidligt. Så begyndte vi at tro, vi var bedre, end vi er, og lavede alle mulige dumme fejl. Vi dækkede dårligt op hele vejen rundt. Det var forfærdeligt.

- Jeg har meget kredit til Helsingør. De spillede godt, og de var bedre end os i dag, og det var helt fortjent, de vandt, for vi var ikke gode.

- Det er jo, som det er med alle kampe. Fører du kun 1-0, så er du ikke i nærheden af at have vundet noget, siger 27-årige Marc Pedersen.